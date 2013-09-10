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时事要闻 | 2013年 9月 11日 星期三 07:46 BJT

美国会助理称参议院本周或不会对叙问题进行表决

路透华盛顿9月10日 - 美国国会助理周二表示，参议院本周可能不会对授权对叙利亚动武进行表决。此前叙利亚接受俄罗斯提议，放弃化学武器。

数位助理称，奥巴马总统周二将向美国人民就叙利亚局势发表演讲，国会领导人也希望借此观察一下公众的反应。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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