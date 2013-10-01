美参议院再度否决众议院共和党提出的支出议案

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透华盛顿9月30日 - 美国参议院周一第二次否决了众议院通过的一项紧急拨款议案，这项议案对奥巴马医保法案进行了重大修正。
参议院以54票对46票否决了对奥巴马医保法案的修改，再次将议案退回众议院。
共和党控制的众议院与民主党掌控的参议院若不能就政府拨款事宜达成协议，许多联邦机构将从周二新财年开始之日起关门。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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