美国参议员鲍卡斯将获提名任驻华大使--参议院助手

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透华盛顿12月18日 - 据美国参议院一位工作人员透露，美国民主党参议员鲍卡斯(MaxBaucus)将会被奥巴马总统提名为新一任驻中国大使。他在今年稍早宣布2014年将从参议院退休。
这位来自蒙大拿州的参议员目前担任颇有权力的参议院财务委员会主席一职，该委员会负责监督税收和贸易政策。他于1978年首次当选参议员。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
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路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。