美国参议员鲍卡斯将获提名任驻华大使--参议院助手

路透华盛顿12月18日 - 据美国参议院一位工作人员透露，美国民主党参议员鲍卡斯(MaxBaucus)将会被奥巴马总统提名为新一任驻中国大使。他在今年稍早宣布2014年将从参议院退休。

这位来自蒙大拿州的参议员目前担任颇有权力的参议院财务委员会主席一职，该委员会负责监督税收和贸易政策。他于1978年首次当选参议员。(完)