美国参议员以国家安全为由 呼吁拒绝中国忠旺收购爱励铝业

“忠旺收购爱励将直接破坏我们的国家安全，美国在该行业的制造基础受到破坏，敏感技术已然因中国的市场扭曲政策而受影响，这项并购案还存在敏感技术外流至中国的严重风险，从而进一步危害美国国防利益，”参议员的信函说。