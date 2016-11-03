美国参议员以国家安全为由 呼吁拒绝中国忠旺收购爱励铝业

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透华盛顿11月2日 - 12位美国参议员周三呼吁，美国外资审议委员会(CFIUS)否决中国忠旺国际旗下企业忠旺美国以23亿美元收购美国爱励铝业公司(ALSD.PK)。
这些参议员致函美国财政部长雅各布·卢，要求CFIUS对该案启动审查，而且“最后应该因此案将伤害到美国国防工业基础予以否决。”
“忠旺收购爱励将直接破坏我们的国家安全，美国在该行业的制造基础受到破坏，敏感技术已然因中国的市场扭曲政策而受影响，这项并购案还存在敏感技术外流至中国的严重风险，从而进一步危害美国国防利益，”参议员的信函说。
忠旺已是全球数一数二的铝挤压产品制造商，通过本项并购不但可取得美方技术，也能接触到波音(BA.N)等美国国防承包商及汽车制造商。
美国财政部发言人尚未立即对此事置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。