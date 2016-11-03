版本:
中国
中国财经 | 2016年 11月 3日 星期四 11:08 BJT

美国参议员以国家安全为由 呼吁拒绝中国忠旺收购爱励铝业

路透华盛顿11月2日 - 12位美国参议员周三呼吁，美国外资审议委员会(CFIUS)否决中国忠旺国际旗下企业忠旺美国以23亿美元收购美国爱励铝业公司(ALSD.PK)。

这些参议员致函美国财政部长雅各布·卢，要求CFIUS对该案启动审查，而且“最后应该因此案将伤害到美国国防工业基础予以否决。”

“忠旺收购爱励将直接破坏我们的国家安全，美国在该行业的制造基础受到破坏，敏感技术已然因中国的市场扭曲政策而受影响，这项并购案还存在敏感技术外流至中国的严重风险，从而进一步危害美国国防利益，”参议员的信函说。

忠旺已是全球数一数二的铝挤压产品制造商，通过本项并购不但可取得美方技术，也能接触到波音(BA.N)等美国国防承包商及汽车制造商。

美国财政部发言人尚未立即对此事置评。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐