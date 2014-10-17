美议员批评政府防堵不利 建议对疫情严重国发布禁入令

路透华盛顿10月16日 - 美国国会议员周四就政府对埃博拉疫情的反应提出批评，部分议员在国会探究抑制埃博拉病毒作为的听证会上，呼吁针对受疫情影响的西非国家发布入境禁令。

美国联邦航空管理局(FAA)局长Michael Huerta另外对记者表示，美国正在评估是否以“每日为基准”发布旅游禁令，但美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)已经认定，禁令不足以因应埃博拉病毒的挑战。

在国会召开听证会之际，美国国内对埃博拉疫情的担忧正在加剧。俄亥俄州与德州几所学校已经停课，因为学校有人乘坐了一名感染埃博拉病毒的护士搭乘的飞机。

“疾控中心在德州的反应不够快，”爱荷华州民主党众议员Bruce Braley在听证会上表示，“我们要检视所有可行的选项，维护家人的安全，迅速在机场做出必要的改变。”

几位共和党议员表示，对于疫情广为散布的西非，应该禁止当地的航班进入美国。

3月以来，埃博拉在西非已夺走将近4,500条人命，疫情在塞拉利昂、利比里亚(赖比瑞亚)与几内亚尤其严重。埃博拉病毒系藉由直接接触感染者的体液传染。

与此同时，世界银行(World Bank)行长金墉周四表示，针对疫情最严重国家的人民关闭国界，“并非(阻止这种致命病毒)的有效策略”。

金墉在路透气候变化峰会表示，只有一种方式能终结埃博拉病毒危机，就是阻止塞拉利昂、利比里亚与几内亚这三个受创最严重国家的疫情传播。(完)

(编译 陈宗琦; 审校 李春喜)

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