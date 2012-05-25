美议员称制裁伊朗的影响或构成释油理由

路透华盛顿5月24日电---美国参议院能源及天然资源委员会的共和党领袖Lisa Murkowski指出,欧美国家制裁伊朗对全球石油市场的强烈冲击,有可能构成足够理由,支持石油消费国家释出紧急原油储备.

"当今年夏天制裁措施更进一步落实时,我想供应受到干扰的可能性仍然存在,"Murkowski周四向路透表示.

Murkowski的说法,有别於去年她对动用战略石油储备(SPR)一事的态度.她与多数其他共和党议员强烈反对去年总统奥巴马释出SPR,认为这是为了讨好选民的政治手段.

分析师此前指出,如果奥巴马今年动用SPR,创下美国总统二度释油的空前纪录,可能会在11月6日大选之前遭到共和党议员反扑.但Murkowski身为参院能源委员会地位最高的共和党议员,她的立场暗示反对声浪或许不大.

"释出战略石油储备,必须是因为供应确实受到干扰,而不是只因为价格上涨,且这样做应是有利消费大众,"Murkowski称.

她表示,今年因为制裁伊朗的因素,使供应中断的威胁更具份量.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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