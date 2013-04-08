版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 4月 8日 星期一 11:12 BJT

美国议员批评中国未有效约束朝鲜

美国共和党参议员麦凯恩周日称，朝鲜半岛危机升级，可能引发武装冲突，他并批评中国未能利用其影响力阻止朝鲜发出针对美韩的好战言论。韩国《中央日报》周一援引韩国政府高官的话报道称，朝鲜方面的活动似乎表明其正在准备进行第四次核试验。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐