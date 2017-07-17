美国参议员Collins称有8-10位共和党参议员对医保改革存严重疑虑

路透华盛顿7月16日 - 反对改革奥巴马医保法案的共和党温和派参议员Susan Collins周日表示，有8-10名共和党参议员对于改革法案存有严重疑虑。

由于亚利桑那州的共和党参议员麦凯恩因手术移除血栓后正在静养当中，参议院目前正延后审议该法案，共和党在参议院的第二号掌权人物John Cornyn表示，只要所有参议员都到位，将会尽快审理该法案。

麦凯恩的缺席令人质疑参议院能否废止奥巴马医保法案的部分内容。

已有两名共和党参议员表态，称他们甚至将不会投票同意就周四公布的法案最新版本展开公开辩论，Collins是其中之一，这意味着只要再有一个共和党议员表态反对，改革法案将胎死腹中。

目前共和党在参议院拥有52个席次，占据主导地位，民主党则有48席。民主党议员坚决反对改革法案，因此唯有其他共和党议员全数支持、或者是在表决过程中赞成与支持票数一致时由共和党籍美国副总统彭斯投下赞成票，改革法案才能获得通过。

美国华盛顿邮报-美国广播公司(ABC)新闻网周日公布调查显示，美国民众以2比1的比率支持奥巴马医保。美国总统特朗普就任接近半年，其认同度已经从42%下降至36%。

尽管Collins表示，她并不清楚医保改革法案是否终将获得通过，但她称最多有10名共和党议员对该法案存疑。(完)