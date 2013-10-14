美参议员接近达成暂时上调债务上限协议 但障碍仍存

* 参议院两党高层表达乐观情绪

* 正在讨论上调债务上限至2月中--消息人士

* 政府将恢复运作至1月中--消息人士

路透华盛顿10月14日 - 美国参议员表示他们周一接近达成一项协议，可以恢复政府运作，并将可能出现的违约推后几个月，不过随着周四的最后期限越来越近，达成协议还存在许多障碍。

参议院民主党和共和党高层均表示，他们希望可以很快达成协议，以避免日益迫近的违约，并结束政府部分停摆状态。目前停摆已进入第14天。

“我非常乐观地认为，我们本周将达成一项合理的协议，”参议院民主党领袖里德在参议院表示。

据美国官员估计，联邦政府到10月17日举债能力将枯竭。议员们正在争分夺秒地寻找解决方案。

据熟悉协商情况的消息人士说，目前讨论的计划是暂时上调16.7万亿美元的债务上限，以满足至少到2014年2月中旬的政府借款需求。

该计划亦将向政府拨款供其运作直到1月中旬，维持3月开始生效的全面“自动减支”计划，但政府机构将有更多的余地来缓和减支措施造成的影响。该计划还将开始新一轮的预算谈判，以在年底前达成一致。

任何协议都必须获得众议院的批准，众议院保守共和党人坚称，任何继续向政府拨款的措施，都必须包括削弱奥巴马总统医改法案的举措。

即使达成上述协议，也难以解决国会在长期支出和医保议案上的分歧，而这正是导致这场危机的主要原因。若达成协议，将意味着共和党最终做出明显让步。共和党此前一直寻求将政府拨款和提高借款上限，与削弱奥巴马平价医疗法案绑在一起。

自这场僵局发生以来，共和党人在民调中遭受重创，一些共和党人担心这可能不利于他们明年期中选举的表现，降低其赢得参议院控制权的几率。

华盛顿邮报/ABC News周一公布的调查结果显示，74%的美国民众不赞同国会共和党人对待债务僵局的方式，而有53%的人不赞成奥巴马的做法。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)响应里德的说法，认为可能很快达成协议。

他在参议院表示，“我赞同他的乐观看法，我们将达成双方都能接受的结果。”

白宫推迟了与国会领袖原定在美东时间下午3点(1900GMT)举行的会议，以给磋商人员更多时间敲定协议。

美国财政部表示，如果国会不能在10月17日前提高举债上限，无法保证美国政府在10月17日后有能力付账。

11月1日美国可能开始拖欠付款，届时财政部将没有足够的税收支付利息、退休金和其他款项。

**影响经济**

国会是否能赶在10月17日之前达成协议，还不明朗。即便参议院共和党和民主党周一达成协议，共和党参议员Ted Cruz等强硬派或许也能利用参议院的规则将投票延迟几天。

如果众议院议长贝纳不顾普通保守派议员的反对来推动一项法案，也可能遭到党内反对，威胁其共和党领袖的地位。

“如果参议院达成协议，我们众议院将进行研究，”贝纳的发言人Kevin Smith表示。

尽管财政部手中可能有充裕现金可以满足一周左右的偿债需求，但其周四发行的债券可能需要支付更高利息。

银行和货币市场基金已经在规避通常作为短期贷款担保品的一些政府公债。中国新华社称，这也许是全球“开始考虑建立去美国化世界的好时机”。中国是美国最大的海外债权人。

虽然一些共和党人认为，政府可以通过优先支付利息来避免严重后果，但这一观点并未获得普遍接受。

路透/益普索周二公布调查显示，只有25%的人相信债务上限问题被“过分夸大”。

达成协议的希望支撑美股上扬。标普500指数.SPX收高0.41%，Nasdaq指数.IXIC升0.62%。

美国政府部分停摆进入第14天，开始损及经济。当债务僵局解决时，成千上万暂时回家待命的联邦雇员可能补发工资。但现在他们是无薪休假，这迫使许多人削减个人支出，并取消假期旅行计划。

近年来反复发生的预算之争，令投资者和消费者惶惶不安。根据智库皮特森基金会(Peter G. Peterson Foundation)的最新估算，2009年底以来，预算不确定性已打压经济表现，推高失业率0.6个百分点，相当于失去90万个就业岗位。

外国领袖和企业高管敦促美国政府尽快解决危机，以免预算僵局造成更大损害。

零售企业梅西百货(M.N)执行长Terry Lundgren对路透表示，“这对美国完全不利，不利于经济，不利于就业增长，也不利于消费者信心，最好尽快解决。”(完)

(编译 李爽/候向明/于春红; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。