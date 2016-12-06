美国议员致信要求政府阻止中国政府相关基金收购莱迪思

路透华盛顿12月5日 - 超过20位美国国会议员周一致函财长雅各布·卢，以安全担忧为由要求阻止与中国政府有关联的基金收购美国晶片制造商莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)(LSCC.O)。

上周路透报导披露，已经同意以13亿美元收购莱迪思半导体的并购基金Canyon Bridge Capital Partners有部分资金来自中国中央政府，并且基金与中国的航天计划有间接联系。

22名议员在信函中写道，这项交易可能扰乱美国军方供应链，并可能导致美国国防部许多重要计划要依赖源自外国的技术。

他们还指出，美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)上个月警告称，美国不会接受中国“为推动半导体行业发展而补贴1,500亿美元的政策。”

“除了拒绝代表中国政府的实体收购莱迪思，其他任何做法似乎都会削弱普里茨克的公开承诺，”信函中称。

美国外资审议委员会(CFIUS)和Canyon Bridge的代表暂时未回应置评请求。莱迪思拒绝置评。(完)