美国两名资深议员炮轰多家药厂 要求调查非专利药价格操纵

路透11月3日 - 两位美国资深议员周四呼吁联邦反垄断监管机构对赛诺菲安万特 (SASY.PA)、礼来(LLY.N)、默克 (MRK.N)以及诺和诺德 (NOVOb.CO)进行调查，查明这几家药商是否合谋操纵胰岛素和其它糖尿病药物定价。

佛蒙特州的独立参议员桑德斯(Bernie Sanders)和马里兰州的民主党众议员Elijah Cummings本次的诉求与去年秋季的呼吁类似，他们当时要求对14家药厂就非专利药品加价进行调查。

彭博周四报道，美国检方在对药厂涉嫌操纵非处方药物定价进行刑事调查，或在年底提出第一批指控。

美国司法部发言人拒绝置评。

赛诺菲发言人Ashleigh Koss在电邮声明中称，“赛诺菲为生产的药物独立定价。”

诺和诺德也称“独立”定价，且恪守其商业原则。礼来和默克高层未立即回应置评请求。

相关报道出现后，多家非专利药商的股价下跌。周四，Mylan N.V. (MYL.O)收跌6.9%，艾尔建(AGN.N)跌4.5%，Endo International (ENDP.O)大跌19.5%。近期收购了艾尔建非专利药业务的Teva Pharmaceuticals(TEVA.TA)下跌9.5%。(完)