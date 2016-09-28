美国参议员称雅虎延迟披露网络攻击事件“不可接受”

路透华盛顿9月27日 - 六名美国参议员周二要求雅虎(YHOO.O)做出解释，为何两年前黑客窃取了5亿个账户的用户信息，直到上周才披露，并称该公司对此事的处理“不可接受”。

这些民主党参议员表示，雅虎周四披露的2014年网络攻击事件，是在发生这么久之后才被发现的。他们对此感到非常恼火。

“这意味着数以百万计美国人的数据已经被盗用了两年之久，”这些参议员在给雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)的信函中写道。“这是不可接受的。”

一名雅虎发言人表示，该公司将对这封信予以“及时的、恰当的”回应。这是一封由参议员李希(Patrick Leahy)、Al Franken、沃伦(Elizabeth Warren)、Richard Blumenthal、Ron Wyden和Edward Markey签署的联名信。

另外，美国证券交易委员会(SEC)表示，公司从速披露“网络攻击事件”是个优先要务。SEC主席怀特(Mary Jo White)在谈到雅虎时表示，她不能就此事发表具体评论。

雅虎股价周二收报43.37美元。(完)