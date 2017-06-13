美国参议员接近就对俄罗斯实施新制裁的法案达成协议

路透华盛顿6月12日 - 美国参议员周一称，他们接近就对俄罗斯实施新制裁的法案达成共识，其中可能包括阻止白宫在没有国会批准情况下放松制裁的条款。

参议院外交事务委员会和金融委员会的民主党与共和党成员就修订一项对伊朗制裁法案，磋商已有一周左右。该法案亦将对俄罗斯实施制裁，惩罚俄罗斯在一些事情上的做法，包括所谓的俄罗斯干预2016年美国大选、吞并乌克兰克里米亚地区以及支持叙利亚政府等。

这项对伊朗制裁法案最快会在本周进行表决。

参议院共和党领袖麦康奈尔周一称，议员们仍在抓紧制定“额外且急需的对俄罗斯制裁”措施。

参议员们不愿公开谈论最终法案将包括哪些内容，但正在考量的提议包括把通过总统行政命令实施的现行制裁变成法律并实施额外制裁，可能包含对俄罗斯能源行业的制裁。还可能包括设立一个程序，使白宫放松对俄罗斯的制裁需要国会的评估，而且国会甚至可以阻止白宫放松制裁。

参议院外交事务委员会的民主党参议员Ben Cardin周一早些时候对记者称，最快可能在周一晚或周二宣布协议。(完)