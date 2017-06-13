美国参议员接近就对俄罗斯实施新制裁的法案达成协议

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月12日 - 美国参议员周一称，他们接近就对俄罗斯实施新制裁的法案达成共识，其中可能包括阻止白宫在没有国会批准情况下放松制裁的条款。
参议院外交事务委员会和金融委员会的民主党与共和党成员就修订一项对伊朗制裁法案，磋商已有一周左右。该法案亦将对俄罗斯实施制裁，惩罚俄罗斯在一些事情上的做法，包括所谓的俄罗斯干预2016年美国大选、吞并乌克兰克里米亚地区以及支持叙利亚政府等。
这项对伊朗制裁法案最快会在本周进行表决。
参议院共和党领袖麦康奈尔周一称，议员们仍在抓紧制定“额外且急需的对俄罗斯制裁”措施。
参议员们不愿公开谈论最终法案将包括哪些内容，但正在考量的提议包括把通过总统行政命令实施的现行制裁变成法律并实施额外制裁，可能包含对俄罗斯能源行业的制裁。还可能包括设立一个程序，使白宫放松对俄罗斯的制裁需要国会的评估，而且国会甚至可以阻止白宫放松制裁。
参议院外交事务委员会的民主党参议员Ben Cardin周一早些时候对记者称，最快可能在周一晚或周二宣布协议。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。