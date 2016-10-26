美国传感器厂商Savari宣布与中国上汽集团达成合作协议

路透北京10月25日 - 美国自动驾驶传感器生产商Savari Inc周二表示，中国上汽集团(600104.SS)已经同意在中国和一些东南亚国家生产并分销其传感器。

Savari并未在声明中透露合作的财务细节。

该公司生产V2X系列传感器，后者可在汽车之间以及汽车与基础设施之间连接，是自动驾驶功能的关键部件。

该公司还表示，在上海的自动驾驶测试项目将在逾1万辆汽车上装配Savari传感器。(完)