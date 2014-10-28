综述：美国9月资本支出疲弱 但10月消费者信心创下七年高位

资料图片：一名购物者在芝加哥新开的一家沃尔玛超市内选购商品。 REUTERS/Jim Young

路透华盛顿10月28日 - 9月美国资本财需求创下八个月来最大降幅，看来对经济颇有警告意味，目前经济似乎正以稳定速度前行。

周二公布的8月房价增幅温和，也进一步暗示经济可能稍有降温，不过10月消费者信心跳升至七年高位。

“资本财订单和房价数据疲弱，证实了经济活动放缓，但消费者信心大增则表明美国家庭对前展非常乐观，”道明证券驻纽约副首席分析师Millan Mulraine表示。

商务部表示，9月扣除飞机的非国防资本财订单下滑1.7%，这是所谓的核心资本财需求自1月以来最大降幅，让原本预估成长0.6%的分析师大感意外。该订单因反映企业的支出计划而备受市场关注。

部分分析师将数据表现疲弱归因于中国和欧元区经济增长放缓，但他们表示没有理由惊慌，并指出其它制造业指标表现仍保持相对强劲。

“你应该关注制造业相关数据的整体表现，你会发现制造业表现良好，”Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。

另一份报告显示，标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价指数经季节调整后于8月同比上涨5.6%，涨幅创下2012年11月以来最低。这只是楼市依然不振的最新迹象。

此外，美国经济咨商会称，10月美国消费者信心指数升至94.5，为2007年10月以来最高；9月消费者信心指数为89.0。虽然股市暴跌，但就业市场稳步改善及汽油价格下跌缓解家庭财务压力，从而提振消费者信心。

消费者信心和企业财报乐观提振美国股市，美国公债价格下跌，同时美元兑一篮子货币走低。

耐久财图表：link.reuters.com/baf65v

消费者信心图表：link.reuters.com/pum34t

消费者信心/就业图表：link.reuters.com/pum27v

**出货量下滑**

这些好坏不一的数据不大可能对美国货币政策产生很大影响，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三结束为期两天的政策会议后，预计不会显露急于开始升息的迹象。

核心资本财订单下滑，整体耐久财订单也连续第二个月减少。

由于飞机需求大起大落，最近订单数据较为波动。9月飞机订单减少16.1%，这令人意外，因波音(Boeing)(BA.N)最近公布新获得122架飞机订单，高于8月的107架。

9月核心资本财出货量下滑0.2%，该数据被政府用来计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

尽管该项出货数据疲软暗示第三季企业支出强劲步伐略微放慢，但分析师认为，第三季企业支出仍会对经济增长带来不小贡献。

据路透调查，政府周四将公布的GDP初值料显示，第三季经济环比年率增长3%。第二季GDP强劲增长4.6%。(完)

(编译 戴素萍/许娜/王丽鑫；审校 徐文焰/张涛)

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