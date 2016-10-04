焦点：美国9月汽车销量同比下滑0.5% 优惠促销增加但成效不彰

路透底特律10月3日 - 美国主要汽车制造商尽管大力对消费者祭出优惠折扣，但周一公布的9月销量略低于上年同期，通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)的皮卡销售量均下滑。

研究公司Autodata Corp数据显示，汽车业9月整体销量为144万辆，经季节调整的年率为1,776万辆，比上年同期的1,805万辆减少0.5%。

销量全美第一的通用汽车9月销量下滑0.6%，福特汽车下滑8%，菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)(FCHA.MI)下滑1%。

这三家车商股价均收高。通用汽车上涨0.85%、福特汽车涨0.25%、菲亚特克莱斯勒上涨0.94%。

丰田汽车(7203.T)销量增长1.5%，本田汽车(7267.T)销量下滑0.1%，日产汽车(7201.T)销量增长5%。

咨询公司AlixPartners北美汽车业务主管Mark Wakefield称，尽管9月汽车销量下滑，但皮卡需求依然旺盛，部分归因于低油价。他还指出，2015年9月汽车销售异常强劲，销量年率达1,800万辆。

Wakefield称，市场已经转为由制造商来“推动”，而非由消费者来“拉动”，过去数月新车平均售价折扣略高于10%。

福特汽车称，9月是其F-Series皮卡表现最佳的一个月，但销量较上年同期仍下滑3%。

通用汽车，Chevrolet Silverado销量下滑15.5%，GMC Sierra销量下降8.5%。

通用汽车发言人Dan Flores在电话会议中表示，该公司在严格掌控Silverado和Sierra皮卡的折扣。这些皮卡库存可供销售89天，他说这样的库存水平可以使其以良好的状态迈入第四季。第四季往往是皮卡销售畅销期。

菲亚特克莱斯勒Ram 1500皮卡销售增加29%。

菲亚特克莱斯勒发言人Ralph Kisiel通过电子邮件回复了路透有关其他汽车厂商宣称Ram皮卡折扣太大的问题，Kisiel称该公司对2016年款皮卡提供“较优惠折扣”，为2017年新款销售做准备。

多数分析师预计，2016年汽车销量将比去年创纪录的近1,750万辆来得低。

Wakefield表示，2015年第四季销售强劲，因此未来几个月的表现将很难对比。

福特汽车美国市场行销、销售与服务副总裁Mark LaNeve在公司公布销售数据后的电话会议中表示，整体行业用于每辆车的折扣支出较上年同期增加430美元。

J.D. Power上周的研究报告估计，9月汽车业的促销支出创下纪录。

而与多数分析师的预期向左，丰田汽车与通用汽车高管周一表示，今年可望刷新纪录。

“2016年汽车业销售仍与去年的纪录水平一致，”丰田汽车美国市场主管Bill Fay在电话会议中对记者表示。

通用汽车首席分析师Mustafa Mohatarem周一在电话访问中表示，“我认为美国经济不会很快出现下滑，”(完)