综述：美国制造业活动在9月反弹 力抵全球经济迟滞的拖累

路透华盛顿10月3日 - 美国制造业活动在出现一个月的萎缩后，9月重又增多，表明美国经济正在抵御全球经济迟滞的拖累。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，9月制造业指数从前月的49.4上升至51.5，优于路透调查中的预估。读数高于50显示制造业扩张，低于50则为萎缩。

“这让人舒了口气，”Pantheon Macroeconomics经济分析师Ian Shepherdson说。

工厂产出是年初美国经济的一个薄弱点，因全球性下滑拖累美国制造业。

最近净出口拉动了第二季经济增长；周一公布的报告亦显示，ISM新订单指数从8月的49.1升至55.1，暗示未来制造业销售有望上升。

美元指数上升，美国公债收益率也上扬，美股下跌。

制造业如今正面临强势美元及低油价的持续影响。此外，美国在欧盟和亚洲的主要贸易伙伴国经济增长也低迷。

库存修正也削弱了制造业活动。制造业在美国经济规模中占12%。 周一公布的另一份数据显示，美国8月建筑支出连续第二个月下降，触及八个月最低水平，因民间和公共支出均减少。

商务部报告，8月建筑支出较前月下降0.7%，季节性调整后年率为1.1 42万亿美元，为2015年12月以来最低。市场预估为增长0.2%。

建筑支出连两月下滑，意谓着住宅建设可能无法为第三季经济成长提供助力，预测机构Macroeconomic Advisers将美国7-9月当季GDP环比年率自增长2.9%降为2.6%。

消费支出始终为今年经济成长的主要推动力。汽车业者周一发布，9月全美汽车销售年率为1,776万辆，但较去年同期则小幅下滑。

美国ISM制造业PMI图表：link.reuters.com/xek62w 美国Markit及ISM-PMI图表： link.reuters.com/geg47v 美国建筑支出图表： link.reuters.com/vus72w

美国汽车销售图表： tmsnrt.rs/1YxIb7P

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