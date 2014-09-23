综述：美国9月制造业和服务业双双加速 支持本季经济强劲的观点

图为美国加州汇丰食品生产的辣椒酱。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透华盛顿9月23日 - 美国9月制造业活动盘旋在四年半高位附近，制造业聘雇活动亦升温，支持有关本季经济成长将强健的观点。

周二公布的其他数据还显示，美国一些地区制造业和服务业成长加速，为经济景象再添亮色。但楼市仍步履沉重，7月房价涨幅大幅减速。

“经济的其他领域继续传出好消息，但楼市仍不如大家想的那么好，要实现预期还需要一段时间，”Wells Fargo Securities资深分析师Eugenio Aleman表示。

Markit称，美国9月制造业采购经理人指数(PMI)初值持平于8月的57.9，为2010年4月以来最高。

数据高于50代表制造业扩张。制造业占美国经济活动约12%。

Markit表示，制造业就业岗位连续第二个月增加。衡量其就业情况的指标触及2012年3月以来最高水平。制造业新订单分项指数实现过去四个月里第三度持稳在60以上，暗示制造业产品需求稳定。

第三季制造业活动的表现是Markit从2007年年中开始追踪以来最强水准。

另外，里奇蒙联邦储备银行的9月综合制造业指数上升，工厂指称新订单及出货均有成长。

该地区企业也聘雇更多员工，每周平均工时也亦增加，但薪资增幅略显温和。

“制造业稳健的表现并不让人意外...这反映出经济活动普遍回升，这个趋势从第二季开始就开始显现，”Miller Tabak首席分析师Anthony Karydakis说。

图表：Markit: link.reuters.com/kaq96v

**有限的出口潜力**

然Karydakis警告欧元区及一些重要新兴市场的经济成长迟滞，可能在未来几季抑制该领域出口导向的成长。

周二公布的数据显示，欧元区9月企业活动为今年最弱；同时中国工厂活动只有小幅回升。

相对之下，美国经济第三季可望有亮眼的扩张，预估环比年率最高为3.5%。第二季时经济成长4.2%。

“我们预期环比年率最少为成长3%，最多为4%，很大程度取决于9月服务业的情况，”Markit驻伦敦首席分析师Chris Williamson表示。

服务业在9月似乎有强劲的开端。费城联邦储备银行表示，大西洋中部地区非制造业企业的新一般活动指数大幅跳升。

活动激增反映了新订单、销售及全职聘雇的增加。服务业员工工时则更长；同时企业增加资本支出。

在第四份报告中，美国联邦住房金融局(FHFA)表示，7月房价指数较上年同期成长4.4%，增幅为2012年9月以来最小。

房价增幅放缓反映了房市复苏温吞，但其料将刺激需求。(完)

(编译 李爽/李婷仪/戴素萍 审校 孙茉莉)

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