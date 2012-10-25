美国9月新屋销售数据照亮楼市前景

2012年10月23日，在美国马里兰州Darnestown，一名女士在跑步时经过一栋新建房屋。 REUTERS/Gary Cameron

* 9月新屋销售较前月上升5.7%

* 销售年率为2010年4月以来最高

* 新屋价格中值较上年同期攀涨11.7%

* 10月Markit制造业PMI初值升至51.3

路透华盛顿10月24日电--美国9月新独栋房屋销售速度飙升至近两年半以来的最高位,进一步证明楼市复苏正在获得动力.

商务部周三表示,经季节调整的新屋销售年率为38.9万户,为2010年4月以来最高.

尽管8月新屋销售年率从之前的37.3万户下修为36.8万户,但趋势仍相对强劲,新屋价格中值较上年同期上涨11.7%.

楼市复苏步伐加速对经济而言是个好消息,但其它方面依然乏善可陈.

"楼市拖累经济数年以後,目前成为利好因素,但不足以抵消制造业放缓的影响."Nationwide Insurance首席分析师David Berson称.

另一份报告显示,本月工厂活动仅温和上升,因国内经济笼罩着的不确定性阴云在加重,而国外经济放缓.

但新屋销售数据再次显示房地产市场在恢复.

销售增加令市场上待售房产减少,推升价格,让建筑商更有信心接新工程.

美国家庭数量稳步上升,带动住房需求.在衰退时期,财务问题促使美国人与家人或朋友同住,曾使家庭数量减少.就业温和增长,就业保障提高,以及抵押贷款利率降至纪录低位都鼓励很多人买房.

美联储把楼市看作刺激增长的一个途径,上个月宣布将每月购买400亿美元抵押贷款支持债券(MBS),直到就业前景明显好转.

该举措帮助使本已很低的抵押贷款利率继续下降.不过抵押贷款利率上周上升,削弱当周购房贷款的需求.

美联储周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.

**制造业迟滞**

尽管美联储的刺激政策正在支撑经济的消费面,但对国内财政政策及全球需求放缓的担忧拖累生产面.

另一报告显示,Markit称该公司的美国制造业采购经理人指数(PMI)初值本月从9月的51.1小幅上升至51.3.该数值在50以上意味着产业扩张.

产出温和增加帮助提振制造业景气状况.7-9月是该部门三年来最糟糕的一季.

不过Markit首席经济分析师Chris Williamson称,国内客户订单较少,海外对美国产品需求连续第五个月下降,显示制造业正在成为经济增长和就业的拖累.

"采购经理人表示,导致持续疲软的关键因素仍是出口市场客户存在不确定性,尤其是欧洲和亚洲,"他称.

工厂活动放缓主要是因为担心美国国会可能无法避免自动加税和政府支出削减,即所谓的财政悬崖

不过楼市数据显示,财政悬崖尚未引起普通美国民众的担忧.

9月新屋库存仍然接近纪录低位,不过一些分析师担心若销售没有进一步大幅增加,建筑活动增加可能打压楼市.

以9月的销售速度,消化市场上的新屋需要4.5个月,为2005年10月以来最低,8月为4.7个月.

四个地区中,有三个地区上月销售增加.中西部地区下降37.3%.(完)

--编译 王翔琼/王丽鑫;审校 程琳/张若琪/张涛

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