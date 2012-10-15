美国9月零售销售增幅优於预估 预示经济增长势头更强劲

* 9月零售销售较前月增加1.1%

* 核心零售销售增长0.9%,显示消费者支出势头较强

* 10月纽约联邦储备银行制造业指数显示萎缩

* 8月企业库存较前月增长0.6%

路透华盛顿10月15日电---美国9月零售销售增长,因为美国人增加购买从汽车到电子产品的所有商品,表明消费者支出正在驱动经济更快地成长.

周一公布的其他美国数据显示,美国经济感受到了全球经济成长降温所带来的影响,10月纽约州制造业活动萎缩.

但消费者支出仍是美国经济的最大引擎.美国商务部公布,该国9月零售销售较前月增长1.1%之後,对第三季经济成长的预期有所改善.

该数据胜过分析师的预估.此前公布的其他数据亦显示经济动能增强,包括上月失业率下降,以及消费者信心上升.

"有关美国经济的消息一直在好转."Markit分析师Chris Williamson表示.

预测机构Macroeconomic Advisers将其对美国第三季经济增长环比年率的预估上调至1.9%,较原先估值高0.3个百分点.

零售销售报告的细目显示出全面走强势头,汽车、汽油和建材以外的零售销售在上个月攀升0.9%,远高於预期.这是受到密切关注的消费支出指标.

"第三季收尾不错,让第四季伊始便有良好势头."Vining Sparks的经济分析师Craig Dismuke指出.

然而,仍有迹象表明,推动支出上升的部分因素可能转瞬即逝.

电子零售商的销售增长4.5%.一些分析师称这可能是受到苹果推出新款iPhone的带动.而摩根大通分析师Michael Feroli称,如果事实的确如此,则这一强劲势头可能在10月延续,随後消退.

浏览零售销售图表,请点选:(link.reuters.com/kyw33t)

浏览纽约联储银行制造业指数图表,请点选:(link.reuters.com/vax33t)

浏览企业库存相关图表,请点选:(link.reuters.com/cex33t)

**美联储立场稳定**

其他临时性因素或许也提供了支撑.食品和饮料店销售攀涨1.2%,可能部分反映了近期乾旱引发的食品价格上涨.同时,加油站销售上升2.5%,反映了汽油价格上涨的情况.

即便经济持续升温,美联储也不可能很快减少对经济的支撑.纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示,美联储不会匆忙对正面的经济信号作出响应.

美国股票价格上涨,公债收益率(殖利率)攀升,因投资者押注这些数据显示经济前景改善.

尽管消费者支出呈现正面迹象,但美国经济仍面临来自海外的强大阻力.

美国纽约联邦储备银行10月制造业指数为负6.16,较上月有所改善,但逊於预期.

这是该数据连续第三个月表明纽约州制造业活动萎缩,也是说明全球经济降温冲击美国制造业的最新迹象.

对欧债危机的担忧和美国政府明年有可能勒紧裤带,已令许多公司推迟投资.而消费者支出似乎至少暂时弥补了部分缺口.(完)

--编译 兰秀娟/徐文焰/王翔琼;审校 张涛

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