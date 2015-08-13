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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 14日 星期五 07:59 BJT

加拿大罗杰斯杯小威晋级第三轮

周二在加拿大多伦多举行的2015年罗杰斯杯硬地网球赛女子单打比赛中，三届赛会冠军小威廉姆斯克服首盘遭四次破发的不利开局，在第二盘中找回状态，最终以2-6 6-3 6-0逆转意大利老将佩内塔，顺利晋级第三轮。另一方面，21岁的加拿大本土宠儿布沙尔0-6 7-5 2-6不敌瑞士小将本西奇首轮出局。路透

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