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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 10日 星期五 11:09 BJT

小威2-0横扫莎拉波娃 决赛将战穆古拉扎

7月9日，温网公开赛女单半决赛中，俄罗斯选手莎拉波娃面对卫冕冠军小威廉姆斯，失误连发，2-6 4-6不敌对手，止步四强。这是小威连续第17次战胜莎拉波娃，她将在决赛中对战西班牙新秀20号种子穆古拉扎，后者在半决赛中以6-2 3-6 6-3战胜了波兰选手拉德万斯卡。路透

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