小威晋级温网四强 半决赛将战莎拉波娃

周二，温网四分之一决赛中， 两个大满贯冠军在赛场上演了激烈的对决。赛会头号种子小威以3-6 6-2 6-3逆转前世界排名第一的白俄罗斯选手阿扎伦卡，成功锁定四强席位。前者将在后天的半决赛中对战老对手莎拉波娃。如果小威成功拿下本届温网冠军，不仅可以收获职业生涯中的第六个温网冠军，也是继美网、澳网、法网大满贯之后连续获得的第四个大满贯冠军，完成属于小威自己的“赛琳娜大满贯”。路透