综述：美国服务业活动降温 但经济保持温和增长

图为美国洛杉矶的一场招聘会上，一名求职者经过一个招聘宣传牌。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透华盛顿12月3日 - 一项企业调查周四显示，美国服务业活动11月放缓，但仍符合第四季经济稳定增长的水平。

其他数据显示，上周初请失业金人数小幅增长，但企业11月宣布计划裁员人数为14个月最低水平。

随着就业市场显示出韧性，经济分析师称美国联邦储备委员会(美联储/FED)在12月15-16日会议上几乎肯定升息。

“经济数据要非常差，才有可能让美联储在最后关头踩煞车，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称。

美联储主席叶伦周四对议员称，美联储接近从零水准附近升息。叶伦对经济看法乐观，称“未来一到两年经济增长或足够让就业市场进一步改善。”

美国供应管理协会(ISM)周四公布，11月非制造业采购经理人指数(PMI)为55.9，为5月以来最低，预估为58.0；10月为59.1。数据高于50，意味着服务业扩张。

11月新订单指数减少4.5点至57.5。服务业就业、存货及出口订单指数亦下滑。交货放缓及库存仍被认为过高，这可能使未来几个月的订单增长受到抑制。

包括不动产、零售、运输和仓储、金融和保险，以及公共管理在内的12种服务业项目上个月均出现增长。而包括趸售贸易、公共事业及农业在内的六种服务业则出现萎缩。

本周ISM甫公布的11月制造业指数呈现萎缩，为三年来首见。然而分析师们表示，服务业调查表现疲软，并不意谓着国内生产总值(GDP)增幅将较第三季环比年率的增长2.1%有所放缓。

“即使这次下滑，该最新的数据仍与实质GDP增幅约2.25%相一致，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

市场对美国经济数据反应不大。但在欧洲央行公布的降息规模小于投资人的预期后，美元兑欧元跌至近一个月低位。美股和美债价格亦下挫。

**就业市场展现韧性**

美国劳工部公布，11月28日止当周经季调一周初请失业金人数增加9,000人至26.9万人。

这是连续39周初请失业金人数低于30万关口，表明就业市场情况良好。该数据接近1973年的水平，随着就业市场趋于正常，几乎没有进一步下降的空间。

上周一周初请失业金人数四周均值下降1,750人至为26.9万人。

11月Challenger美国企业裁员人数为30,953人，为2014年9月以来最低，较10月下降了39%。石油行业相关的裁员为1,355人，是6月以来最低。

上周请领失业金数据对定于周五公布的11月非农就业数据并无影响，因该周并不在调查期内。路透调查显示，11月非农就业岗位料增加20万个。

High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示，“失业金数据显示，就业增长趋势的力度足以让失业率持续下降。”

此外美国商务部的数据显示，10月工厂订单较上月增加1.5%，预估为增加1.4%，9月修正后为下降0.8%，前值为下跌1.0%。(完)