美国服务业成长步伐在7月加速 升至五个月高位

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约8月5日 - 周一公布的行业报告显示，美国7月服务业增长步伐加快，从三年低位升高，因新订单升至五个月高位。
美国供应管理协会(ISM))表示，7月服务业指数从6月的52.2升至56.0，超过此前分析师预估的53。
该报告可能强化美国经济成长将在下半年增强的观点。上周ISM制造业报告显示该领域7月增速触及两年高位。
最新服务业数据甚至超过了最高预估值，并追平2月所及年内高位。
该指数超过50意味着行业扩张。
新订单分项亦触及2月以来最高，从50.8升至57.7。但就业分项指数从54.7降至53.2。
出口分项指数从47.5缓升至49.5，表明尽管收缩程度小于6月，但海外需求仍疲弱。进口分项指数从53.5降至50.5。(完)
(编译 石冠兰 审校 张涛)
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