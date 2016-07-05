焦点：美页岩油企业Q1加大对油价再跌对冲 或刺激生产挤压利润率

路透7月5日 - 路透对美国页岩油生产商披露资料的分析显示，随着年初油价自13年低位回升，美国页岩油生产商加大了对油价再度下滑的对冲力度，规模创至少一年最高水准。

通过对美国前30强页岩油生产商披露资料的检视发现，其中有17家在第一季加大了对冲力度，规模至少是2015年初以来最大。

包括两家页岩油巨头EOG Resources Inc (EOG.N)和Devon Energy Corp (DVN.N)在内的数家企业，首次对至少未来六个月的收益设置了力度颇大的保护措施。

对冲生产的规模越大，往往意味着未来钻探活动更多，因为对于有相当一部分产出已锁定报价的生产商而言，他们会有足够的现金流来维系或增加产量。

但这次的前景更为复杂，因为担心涨势败落，油企将销售锁定在比当前价格和一些生产商的盈亏平衡点都低出约10美元/桶的价位。

对这些生产商而言，要担心的是如果随着开采活动升温，服务成本上涨，他们的利润率将遭到挤压。

还不太清楚这将对生产造成什么影响，但多数分析师预计会导致供应增加。

巴克莱驻纽约能源商品主管Michael Cohen认为，对冲可以让生产商有更好的规划，即便锁定的价格比目前略低于50美元/桶的水平要低。

“我认为(对冲)可以让生产商更放心地投入资本支出计划，”Cohen说，并预计页岩油生产将在下半年小幅增加。

17家公司为未来产出锁定价格的数量接近5,500万桶，为至少一年来的最高，较第四季时八家公司的对冲仓位多出45%。

原油价格在2月触及13年来低点约每桶26美元后于第一季稍晚回升，涨势并延续至第二季，在此同时对冲数量急增。

但油价回升走势于上月中下旬停滞，因英国脱欧的潜在冲击存在极大不确定性，且原油价格下滑至每桶50美元下方。（图表 tmsnrt.rs/1MiNzFx）

**第一季借款**

第一季度中，举Marathon Oil Corp(MRO.N)为例，其第二季度平均对冲价格为每桶39.25美元，而当时均价为接近每桶46美元。DenburyResources Inc(DNR.N)将2017年第一季度美国原油价格锁定在略高于每桶42美元；相关期货合约本周在每桶52美元附近交投。

尽管目前看来这些交易存在问题，但分析师指出，三或四个月之前这些交易的确更有意义。

RBC Capital Markets驻纽约大宗商品策略主管Michael Tran表示，当时市场人士预期今年平均油价将在每桶40美元或更低。

“别忘记这个市场的人气仍然很脆弱，”他补充说。“一旦市场二次探底，生产商最终就会锁定住一些东西。”

对一些石油生产商来说，咨询公司Navigant一位主管Thomas McNulty认为，对冲更多是一种需要，而非策略选择，因为他们需要这样来获得银行贷款。

“银行业一直在非常努力地与客户合作，以便维持或扩大融资，这就需要生产商进行更多的对冲，”McNulty说。他补充说，除了银行业要求之外，生产商对于对冲的兴趣有限。

美国页岩油生产商进行对冲以保护利润：

tmsnrt.rs/1MiNzFx

(完)