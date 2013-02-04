美国页岩气革命对欧洲构成的挑战

* 美国产量逾三分之一为页岩气

* 能源成本低廉使得产业从欧洲移至美国

* 能源繁荣会改写地缘政治版图

路透慕尼黑2月3日 - 能源官员表示,在美国力求摆脱衰退之际,其所享有的页岩气能源盛宴成为吸引产业的磁石,并减少了对进口的依赖,对欧洲形成挑战.

周末在慕尼黑举办的一次安全会议上,专题讨论小组成员警告称,欧洲必须就如何利用自身资源制定策略,以保持能源成本的竞争性,不然能源密集型产业就有移至其他地方的风险.

"页岩气及石油热潮已经开始.在欧洲继续争论不休之际,北美将坐收渔利,"皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)主席Jorma Ollila称.

仅在一周之前,壳牌与乌克兰签署了一项100亿美元的页岩气协议,为欧洲迄今最大一笔.该协议将有助于乌克兰降低对俄罗斯进口的依赖.

根据美国能源资料协会(EIA)的数据,乌克兰据称拥有欧洲第三大页岩气储量,为42万亿(兆)立方英尺(1.2万亿立方米).

不过其储量与法国相比仍是小巫见大巫,法国储量居欧洲之冠,估计达180万亿立方英尺.

法国禁止开采页岩气所需要的液压断裂开采程序,因环保人士担心液压断裂会加大地震风险并污染饮用水.美国官员对此表示怀疑,称美国由于使用天然气比例提高,二氧化碳排放创20年来新低.

"从大西洋彼岸的情况来观察,值得注意的是,欧洲对此祭出禁令或是放缓这方面的发展实在没什么事实根据."IHS Cambridge Energy Research副董事长Daniel Yergin指出.

他表示,美国天然气有三分之一的生产都是使用液压断裂法,显示其所造成的环境影响是可以控制的.

**页岩油开发热**

全球能源市场已然反映北美竞相开发页岩油和天然气的现象,并凸显出欧洲正忽视的潜在珍贵价值.

"美国内部能源出现革命性剧变,加上油气生产的急剧上升,已使气体产量增加25%,石油进口的依赖度从60%降至40%,且预料将进一步掉到30%."美国能源事务特使Carlos Pascual表示.

尽管欧洲仍深切担心环境议题,但也承认由于美国的天然气价格仅为德国的三分之一,产业已深受其苦.

德国经济部长罗斯勒指出,"许多德国企业已选择转至美国营业,称能源价格促其做出此决定...我们已看到因为我们的能源价格较高而受苦...这影响到我们本身的竞争力."

欧盟执委Guenther Oettinger在幕尼黑的这场小组会议上说,欧洲应能生产足够的页岩气来替代逐渐枯竭的传统气体储量,以免增加进口依赖度."

**俄罗斯并不担心**

供应更加充足的话,俄罗斯天然气出口的主导地位就可能遭受威胁,价格也将受到下行压力.2012年美国超越俄罗斯成为世界头号天然气生产国,而且从2015年起产量还将大幅提高.

"我相信,页岩气革命是积极的变化,是我们所有人推进技术,加强竞争,增强国家能源安全和降低成本的机会."俄罗斯能源部长Alexander Novak称.

俄罗斯正侧重提高渴求能源的亚洲出口,以及开发向东输送天然气的基础设施.

最近德国智库BND做的秘密研究显示,到2020年,美国或将由目前的全球最大能源进口国转变为油气出口国,降低对中东的依赖,从而可以更加灵活的制定政策.

中国可能会更加依赖中东石油,以支持国内经济的迅速扩张.

页岩气革命已经迅速生根发芽,美国特使Pascual称,2005年时页岩气产量还只是天然气产量的1%,现在已经达到三分之一,到2040年预计就将占到50%.

他强调:"开发更大的产能,降低对进口的依赖,并不会削弱我们对于稳定的追求."

"这不会影响我们参与全球安全保障,以及中东的和平和安全事务."(完)

(编译 石冠兰/张若琪/程琳; 审校 张明钧)

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