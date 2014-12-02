独家：美国10月页岩油开采许可减少 页岩热或在退烧

路透纽约12月1日 - 近年来，美国页岩油生产商在全力以赴开采新油井，即便油价下跌。但最新数据表明，页岩大国美国的开采步伐终于像外界期待的那样慢了下来。

据行业数据公司DrillingInfo向路透提供的独家信息，美国12大页岩区10月的新井开采许可减少了15%。这成为首个显示开采热潮降温的迹象，而去年11月以来的开采许可数量曾出现倍增。

尽管油价自6月以来已下跌30%，但石油输出国组织(OPEC)上周同意维持日产量配额在3,000万桶不变，导致油价又接着跌了10%。在许多分析师看来，OPEC维持产量不变的决定完全是在针对推动了国内能源业复兴的美国页岩油厂商：如果油价不涨了，他们还能按当前的步调继续开采吗？

“目前，市场关注的是美国页岩油，这个国家的开采支出和生产应该会得到控制，”富国银行分析师Roger Read周五在研报中称。“在我们看来，基本上可以肯定，油气价格下跌会导致2015年至2017年间的油气开采支出减少，页岩油产量降低。”

美国要是减产，将正中沙特的下怀。过去几个月沙特曾暗示，能接受明显降低的油价持续一段时间。

多数分析师预期，2015年上半年美国石油生产商可维持健康的生产率--部分归因于几个月前就进行的投资。

部分石油服务商暗示，放缓可能推后，因它们仍继续买进重要的钻凿设备。但数据显示，低油价可能终将累及生产。

页岩油开采许可相关图表：

link.reuters.com/mar53w

“油价是第一张骨牌，那引发其他骨牌倒塌。”汇编德州能源经济年度分析Texas PetroIndex报告的经济分析师Karr Ingham称。Ingham表示，将垮下的第一张牌之一是：许可核发数量。

德州之前核发创记录的934张许可，但10月许可核发数降到885张。尽管885张仍比2010年10月页岩油革命刚起步时的水准多一倍以上，但降温程度却是过去两年所不曾见。

在许可核发数减少后2-4个月，料见钻塔数下降--产量增长可能在六个月后开始放缓。

“这是从加速中拉回。大家正小心翼翼。”DrillingInfo执行长Allen Gilmer表示。虽然其他时候许可核发数也曾减少，但Gilmer称，目前有钻塔数减缓的初步迹象。

DrillingInfo表示，10月有10个页岩层的勘探许可放慢脚步，有一个页岩层未取得资料，有两个--德州Barnett页岩层和北达科他州Bakken页岩层的勘探许可证小幅增加。

在德州的两个页岩层--Permian Basin和Eagle Ford，勘探许可放慢脚步的情况最为明显，其新增许可证分别减少13%和22%。

**德州页岩层**

今年页岩层已拉抬了德州的经济表现，根据Texas Petro Index上月公布，德州8月石油产量较上年同期成长23%。

德州独立生产者暨使用费所有人协会(Texas Independent Producers & Royalty Owners Association)主席Ed Longanecker表示，德州油气工作岗位创下历史新高，约有41.4万个。在过去五年，每一年油气工作岗位均有成长。随着油价下跌效应发酵，经济料将受到衡击。

“随着油价下跌，势必会有所反应，最终将反映在这些数字上，”Ingham表示。(完)

(编译 白云/张若琪/戴素萍 审校 许娜/龚芳)

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