《路透精英汇》美国页岩油繁荣带来的新供应将LPG带入新时代-Dorian LPG

路透新加坡10月12日 - 一家大型航运公司表示，随着美国页岩油繁荣带来的一波新供应推低了液化石油气(LPG)的价格，并扩大了该产品在新兴市场的使用，LPG正进入一个新的时代。

中东通常在LPG生产中占据主导。日本是LPG的最大买家，主要将其用作石油化工原料。

现在随着美国页岩油革命的进行，该市场正在经历根本性的变化。在美国页岩油革命中，LPG作为副产品生产出来，这使美国成为LPG的最大生产国，同时新兴市场也超越日本，成为最大的买家。

“在2013年，美国仅占全球LPG供应的15%，而现在则相当于全球供应的逾31%。美国目前是最大的LPG出口国，”Dorian LPG的财务长在路透全球商品峰会上接受路透专访时说。

美国产量的飙升已使得LPG价格便宜很多，带动其在发展中国家的成功。美国丙烷价格自2014年以来已下降三分之二至每加仑0.58美元，不过近期在原油价格上涨提振下有所反弹。

更低的价位已帮助LPG在新兴市场中扩大市场占有率。Young表示，中国“在2015年超过日本成为最大的LPG进口国，共进口1,210万吨，估计2016年将进口1,550万吨。”

日本每年进口约1,100万吨LPG。

**补贴式增长**

Young称，主要的增长市场是印度和东南亚，主要受到减少生物质的燃烧以改善大气质量的意愿推动。

在印度、孟加拉国、印尼和缅甸等国，LPG的增长受到补贴以及政府项目的支撑，旨在减少家庭燃烧木材和煤油，出现大量烟雾和蒸气。

尽管LPG前景强劲，但是和很多石油市场一样，航运商一直受制于运输过剩问题。

他表示，对LPG行业而言，未来两年将至关重要，因为美国终端和亚洲进口商及贸易商之间的很多数年期出口合约即将在2017年和2018年续约。(完)