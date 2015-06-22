由于油价复苏 美国部分页岩油产地活跃钻机数量增加

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透6月19日 - 周五公布的数据显示，页岩油生产商本周在Permian和Bakken的页岩油盆地增加了钻机数量，这是油价上涨吸引产油商恢复生产的又一个迹象。
石油服务公司Baker Hughes(BHI.N)公布报告称，整体而言，本周美国产油商的活跃钻机数量减少四台。Baker Hughes受到市场的密切关注。
周五美国原油期货跌向每桶59美元，因市场担忧希腊局势，以及美国页岩油生产商预测今年产油量会继续增长。这抵消了需求增长的利好。
“只要活跃钻机数量减少未转化为石油产量下降，就无法支撑价格上涨，”位于伊利诺伊州的能源咨询公司Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示。他预计到月底时，活跃钻机数量会增加。
政府数据显示，过去四周美国原油产量维持在大约每日960万桶的水平，为1970年代以来最高，即便石油生产商采取措施削减支出。
过去六个月，美国产油商裁减数以千计的工作岗位，自10月钻机数量达到最高的1,609台之后，逾一半以上的钻机已经停产。
虽然美国能源公司削减了支出，但现在预计又要扩产，因为自5月初以来，美国原油期货价格已经恢复至平均每桶60美元左右的水平。
高盛本周表示，“由于成本下降了近30%，产油商愈发适应当前的成本、营收和融资条件，美国产油商将扩大生产。”(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。