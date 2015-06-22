由于油价复苏 美国部分页岩油产地活跃钻机数量增加

路透6月19日 - 周五公布的数据显示，页岩油生产商本周在Permian和Bakken的页岩油盆地增加了钻机数量，这是油价上涨吸引产油商恢复生产的又一个迹象。

石油服务公司Baker Hughes(BHI.N)公布报告称，整体而言，本周美国产油商的活跃钻机数量减少四台。Baker Hughes受到市场的密切关注。

周五美国原油期货跌向每桶59美元，因市场担忧希腊局势，以及美国页岩油生产商预测今年产油量会继续增长。这抵消了需求增长的利好。

“只要活跃钻机数量减少未转化为石油产量下降，就无法支撑价格上涨，”位于伊利诺伊州的能源咨询公司Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示。他预计到月底时，活跃钻机数量会增加。

政府数据显示，过去四周美国原油产量维持在大约每日960万桶的水平，为1970年代以来最高，即便石油生产商采取措施削减支出。

过去六个月，美国产油商裁减数以千计的工作岗位，自10月钻机数量达到最高的1,609台之后，逾一半以上的钻机已经停产。

虽然美国能源公司削减了支出，但现在预计又要扩产，因为自5月初以来，美国原油期货价格已经恢复至平均每桶60美元左右的水平。

高盛本周表示，“由于成本下降了近30%，产油商愈发适应当前的成本、营收和融资条件，美国产油商将扩大生产。”(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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