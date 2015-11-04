焦点：尽管市况黯淡 但四家美国页岩油生产商仍上调产量预估

路透11月4日 - 少数几家美国页岩油生产商调高产量预估，称原岩钻探效率提高，帮助他们在这波六年来最惨烈的油价跌势中，仍能增加产量。

Oasis Petroleum (OAS.N)、Devon Energy (DVN.N)、Pioneer Natural Resources (PXD.N)和Diamondback Energy (FANG.O)本周公布略微乐观的预估，表明美国页岩油荣景早期时出现的满满信心，尚未被油价自去年来重挫逾50%的油价跌势所浇熄。

但外界普遍认为， 美国页岩油行业钻机生产力增长陷于停滞，表明面临油价崩跌的业者难以维持低成本高产出的生产方式，并预示产量将会下降。

“经过了一段时间，我们仍认为需要的钻机数量要比现在所说的少，”Pioneer执行长Scott Sheffield周四向投资者称。

宣布产量预测之后，Oasis、Devon和Pioneer股价均上涨逾2%。今年以来，Oasis和Devon股价下跌约四分之一，而Pioneer的股价则大致持稳。

Sheffield表示，Pioneer预计今年产量增长11%，高于此前预估的10%。该公司还确认，由于节约成本和调整技术，到2018年之前每年将增产15%。该公司第三季产量为每日211,000桶油当量。Pioneer目前正在增加活跃钻机数量。

美国钻机生产活动徘徊不前，一部分是因为生产商在尝试采用低成本技术进行压裂，以高压向油井注入液体和沙子，以将石油引出。

Oasis公司的高管现在预计日产49,700-50,100桶油当量，前次预估为49,000-50,000桶油当量。

Oasis的执行长Thomas Nusz认为新技术的运用提高了产量，此外资本开支及其他成本下降逾50%。

Devon的执行长Dave Hager今年二度上调全年产量预期。

“我们在产量逐渐增加的同时，成本也在大幅度下降，”Hager在声明中称，他还预计年底前Devon的预算可减少约10亿美元。

Diamondback将日产量预期区间的下限从30,000桶当量上调到31,000桶当量，上限依然为32,000桶当量，该公司还表示资本开支有望达到4亿-4.5亿美元区间的低端。

“我们会保持强劲业绩...同时还会降低成本和总开支，”Diamondback执行长Travis Stice称。(完)