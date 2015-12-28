分析：迷你炼厂轻松获利时代告终 美国页岩油版图或将改写？

路透休斯顿12月28日 - 能源公司和石油贸易商联手打造了几座迷你炼油厂，把大批过剩的超轻质美国原油精炼为出口油品，这样的投资暂时似乎是颇安全的押注。

他们当初是基于几个殊途同归的理由：凝析油供应持续增加；美国炼油系统多为提炼重质油而兴建；在国会跨党协商处于瘫痪之际，原油出口禁令料不致解除。

时至今日，由于美国石油产量反转五年升势，且国会本月终结长达40年出口禁令，石油业界高层及分析师均怀疑去年所建造价值近10亿美元的凝析油分离塔是否为明智之举，连带也质疑其他12亿美元计划的未来。

交易员揣度现由Kinder Morgan Inc (KMI.N)等公司所运营的分离塔将何去何从，也臆测这些新设施将如何影响BP Plc (BP.L)和托克(Trafigura)等贸易商；他们已签订长期合约收购这些设备的全部产出。

专家们说，其他还没找到保证收购买家的待兴建项目，可能会遭到弃置。

曾经受限的国内原油不但面临竞争加剧问题，也受到全球油市情况逆转的冲击。美国原油生产从旺盛转为正在下滑；同时全球供应则节节高升。这进而造成支持前述炼油模式的折价不复存在。

“如今的竞争环境大不相同，我们得不到廉价的凝析油，”RBN Energy分析师Sandy Fielden表示。

尽管同样的情况也存在于美国更大型的、冶炼业务全面的老牌炼油厂，但凝析油分离塔或许最易受到市况突变的冲击，因为它们依赖的折价幅度是各类油品中最大的。

“如果你在别处也能够进行蒸馏，为何非要在这里蒸馏呢？在这里加工的唯一理由是价格比较便宜，但如今已经没有这个优势了，”IHS Chemical原料全球业务主管Nick Rados表示。

然而，许多人认为这些不断过剩的凝析油还是有去处。凝析油是在德州和俄亥俄州开采页岩油时，同时产生的一种超轻质原油，但却不受标准的炼油厂所喜爱。

私人所有企业Centurion Terminals的执行长Tom Ramsey称，该公司正在推进储存终端的建设，并在德州布朗斯维尔(Brownsville)拥有两座分离塔。Ramsey曾担任瑞士维多公司北美石油交易业务主管。该公司与一家未披露名称的美国原油销售商签订为期10年的合同，买下后者70%的原油，以期将加工后的油品运到墨西哥边境地区，该市场需求正在增长。

“美国原油将继续变得更加轻质，你必须为这些产品想想办法，”Ramsey称。

**加工还是卖掉？**

直到最近，凝析油分离塔在美国还很少见。它比石油精炼厂的设备简单，主要是将凝析油转化为馏分油和石脑油的半成品；石脑油是调和汽油的一种组份，也可用于稀释重质原油。这种油品在美洲并不常用，因此对特种设备的需求也有限。

但页岩油繁荣改变了这种状况，促使业者争相建设此类装置，将之视为在出口禁令环境下获利的最快捷途径。该禁令将廉价的原油限制在国内市场，同时允许出口精炼油品。

Kinder Morgan在2012年宣布建设首座凝析油分离塔，其与大型石油交易商BP(BP.L)签订的长期合同为这一决定提供支持。该公司第二座分离塔于7月开始投入使用。

Buckeye Partners(BPL.N)在科珀斯克里斯蒂也建了一个分离塔，今年已开工，背后有大宗商品贸易公司托克支持。托克还要购买Magellan Midstream Partners(MMP.N)目前在建的科珀斯克里斯蒂分离塔所有产出；该分离塔造价2.5亿美元，日处理能力5万桶，预计2016年竣工。

其他处于初期阶段的项目没有承诺买家，可能不会推进了，包括Castleton Commodities International拟议中要在Corpus Christi修建的每日加工10万桶的分离塔。科珀斯克里斯蒂港表示，Castleton仍倾向于在2016年年中开工建设，但Fielden说，这可能为时过晚，因为已有其他企业进入凝析油这个细分市场。

Castleton拒绝置评。

如果分离塔产品外销不再赢利，那么运营商和贸易公司将如何分担财务影响仍有待观察。Buckeye称，它与托克之间的合同是“无论提货与否均需付款”，这一般来说意味着客户必须支付一定费用，无论他们是否使用。

就算经济效益似乎吸引力不大，但贸易公司可能还有其他出路。托克每日石油存储和运输量超过100万桶，为哥伦比亚出口的重质原油提供石脑油作为稀释剂。

BP和托克拒绝就分离塔产量前景置评。

“也许有关是否在墨西哥湾岸区再建分离塔的决定，要看这些人是怎么想的了，”Fielden说。(完)