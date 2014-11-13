美国明年页岩油投资或将因低油价之累而减少10%--IEA

路透伦敦11月12日 - 国际能源署(IEA)表示，油价下跌可能导致美国页岩油投资明年减少10%，使得这个让美国成为全球主要供应国的产业成长放缓。

IEA首席经济学家Fatih Birol在该机构发布2014年全球能源展望报告前对路透表示，油价最近的重挫，“不应让我们忽视了可能即将浮现的问题”。

指标油价LCOc1在过去四个月已跌掉逾30%至每桶82美元左右，主要原因是中东及北美供应增加，挤压到产油国家及油企的预算。

“如果油价继续维持在这么低的水平，可能导致美国上游资本支出在2015年下滑10%，未来产量增长幅度也会受到牵连。”

Birol在发布该报告时表示，油价下跌也已造成巴西国有石油公司Petrobras负债增加，可能导致该公司在当地的项目推迟。

美国页岩油日产量过去四年每年增加100万桶，因油价前景带动水压裂解技术兴旺发展。

IEA称，美国页岩油日产量将在2020年代达到约450万桶的峰值，之后将缓步减少。

但油价可能上升，因价格疲弱提振需求。

IEA预计，2040年全球原油日需求量将从2013年的9,000万桶升至1.04亿桶，届时能源供应将分成几乎等分的四部分：原油、天然气、煤炭和低碳能源。

需求方面，Birol在记者会上说，过去10年中国支撑着大部分全球需求增长，不过印度和东亚国家将成为主要推动力。

“中国能源需求增幅正在放缓，2020年代放缓程度将更明显得多，”他指出，因中国变得更加节能，且经济和人口增长放缓。

Birol表示，中东地区的冲突，尤其是伊拉克，对未来供应造成威胁。这妨碍了维持当地产量持续增长所需的投资。

IEA称，到2040年，天然气需求预计将增加逾50%，为化石燃料中增幅最高的，而且液化天然气(LNG)全球贸易弹性提高将降低供应中断的风险。(完)

(编译 李婷仪/杜明霞；审校 张若琪/徐文焰)

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