焦点：页岩油产量将先降后升 推动美国石油产量2021年创纪录高位

路透伦敦2月22日 - 国际能源署(IEA)周一表示，美国石油生产将在2021年创下纪录高位，因效率提高帮助国内企业应对低油价。今明两年的石油产量可能因低油价而大幅削减。

IEA在中期展望报告中称，继今明两年最初减少后，美国石油日产量料将增至1,420万桶。

IEA署长比罗尔(Fatih Birol)在德克萨斯州休斯顿的新闻会上称，美国页岩油生产料将再度回升，这将遏制油价在未来几年反弹；油价预计将在2020年达到每桶80美元。

受供应持续过剩的打压，过去20个月油价重挫约70%，至每桶35美元左右。

在轻质致密油(light tight oil， LTO)大行其道后，OPEC于2014年底决定尽可能多地生产原油，以夺回市场份额。这项决定的矛头就是对准美国的页岩油。

今年页岩油日产量料减少60万桶，2017年将进一步削减20万桶，到2021年可能恢复到500万桶，较2015年日产量提高77万桶。

“那些相信美国LTO产量增长已近尾声的人应该重新想一想了；到我们预估时段最后的2021年，整体美国页岩油的产量将会比2015年高出130万桶/日，”IEA表示。

美国页岩油产量暂时下降所达到的程度，可能有助于推动市场在2017年恢复平衡的状态。此前几年市场供应严重过剩。

**市场陷入一片乱战**

IEA表示，2015-2021年期间，市场供应料增长410万桶/日，2009-2015年期间增幅为1,100万桶/日。

“在当前的石油世界中，任何石油生产商都尽可能多地卖出石油，不管价格能到多少，”该机构称。

“就在几年前，这种各自为战的混乱局面还是无法想像的，但今天已经成为现实，我们必须习惯它，除非产油国以近期声明为基础，改变他们的生产最大化策略。”

油价下跌至每桶约30美元，创2003年以来最低。由此带来的痛楚波及广泛，但对OPEC国家的冲击尤为严重。

IEA估计，以当前油价计算，今年OPEC国家石油出口收入整体上将从2012年所及峰值1.2万亿(兆)美元下降至3,200亿美元，并低于去年的5,000亿美元。

该报告预计，OPEC国家原油产能到2021年将仅增加80万桶/日，因为低油价迫使生产商在预估期间初期延迟开发项目。

“在六年的预估期间，已解除制裁的伊朗成为OPEC内部最大的产量增长源头，”IEA并补充称，但增产将不足以让伊朗取代伊拉克成为继沙特之后的OPEC第二大产油国。

全球石油产量及前五大产油国：tmsnrt.rs/1Wpx5Rc

石油产量增长图表：reut.rs/1PHQxXI

(完)