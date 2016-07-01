焦点：美国页岩油产业的软肋显现修复迹象

路透休斯顿7月1日 - 自美国页岩油产业开始压裂技术革命以来，让石油生产商们一直困扰的一个问题是，继最初产量井喷之后，新页岩油井产量的下降速度较传统油井要快很多。

不过，根据独家提供给路透的分析数据，过去几年，全美国的页岩油井产量下降速度一直在减缓。

如果这个趋势持续，将帮助改善该行业最主要的一个弱点，并巩固未来数年对于全球石油生产的重要性。这也帮助解释了在油市持续两年的大跌期间，页岩油生产商的韧性。

虽然过去10年，页岩油生产使石油产业发生革命，给全球市场带来充足供应，但高成本及产量迅速下滑一直是该行业的软肋。不过，得益于科技创新、生产商对产能最大化的要求降低，以及效率和生产力的提高，这种状况正在发生改变。

根据油田分析机构NavPort for Reuters整理并分析的数据，2015年，西德州二叠纪盆地平均一口新井在投入四个月后的产出，要比高峰产量下降18%，这一降幅大大低于2012年时同一时间段31%的降幅，也低于2013年油价暴跌开始之时同时间段28%的降幅。

这种变化在北达科他州的巴肯页岩中表现得更为明显，2015年新井四个月产出降幅为16%，而2012年时曾接近31%。(图表：tmsnrt.rs/292ScGY)

德克萨斯大学奥斯汀分校石油工程教授Mukul Sharma称，产量下降放缓，意味着产油商要想维持产出，需要钻探新井的数量减少。

“这样就可以无需花费大量资本，便拥有足够现金流。”

在页岩油热潮的头几年，第一年油井产量下滑率曾高达90%，导致一些投资者质疑该行业的长期生存能力。相较之下，近期产出下滑速度，显示已有极大的改善。

**新开采哲学**

2016年的数据还没出炉，但油企高管预期，今年乃至于之后这股趋势仍将持续。

Pioneer Natural Resources (PXD.N)执行长Scott Sheffield将产量稳定归功于液压破碎法技术的改善，过去一年，该公司股价上涨约9%。

减少幅度放缓也反映出生产商对油井运作更加保守的心态。在水力压裂法的兴盛期，高原油价格鼓励运营商尽可能提升初期产量。

为了做到这一点，他们会对地面维持低度压力，藉此让油井快速流动。不过大约七年前，路易斯安那的部分页岩油生产商发现，这种方式终究会损及之后的产量，因为会引起岩层破裂，最终导致关闭。

目前，许多运营商维持较高的地面压力，这限制了初始流动率，放慢了油井的产量递减率。

“传统智慧已不再适用，”德克萨斯州A&M大学石油工程教授John Lee称。

德克萨斯州大学教授Sharma表示，虽然页岩井递减率仍远高于传统油井首年可能达到的10%，但与水力压裂头几年相比，这已经是个巨大的进步。

例如，Harold Hamm的Continental Resources Inc (CLR.N)向投资者称，旗下位于俄克拉荷马州SCOOP区块的新井投入六个月的产量较去年增加40%。

Pioneer表示，旗下油井如今每15英尺就可进行一次压裂作业，2013年为每60英尺。虽然每个油井压裂的成本增加了50万美元，但产量较仅三年前多出了三分之二，从而提高了获利能力。

可以肯定的是，并非所有生产商的产量递减率都放缓了，较新、较稳定的页岩井只占了目前正进行生产的所有美国油井的一小部分，因此他们对国内整体产量的影响暂时有限。

例如，根据NavPort的数据，德克萨斯州南部Eagle Ford页岩区的产量递减率就小幅上升。(完)