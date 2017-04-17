分析：投资者不惧油企破产 向美国页岩油行业投入大量新资金

路透休斯顿4月17日 - 去年曾因几十家美国页岩油生产商申请破产而受到打击的投资者，已经又在大举押注该行业的复苏。

金融数据供应商Preqin的数据显示，第一季度，私募股权投资基金为能源企业募集了198亿美元，接近去年同期的近三倍。

在来自私募股权投资基金、对冲基金和投资银行的投资迅速增加之际，油价从八年低点开始的反弹仅止步于略高于每桶50美元，因全球供应持续过剩。

页岩油行业对投资者的吸引力越来越大，不是因为油价在上升，而是产油商已实现惊人的成本削减，在过去两年间将开采一桶原油的成本削减了至多一半。投资者还认为，随着需求稳步增长，供应过剩的情况也将消失。

这令投资者们相信，即便油价不上涨，但由于技术进步使成本不断削减，他们也能从页岩油田挤出越来越多的回报。他们因而支持页岩油行业老牌业者，并组建可迅速开始产油的公司。

“页岩油项目资助者着眼于当前的经济效益，发现很多项目可在每桶40-55美元区间获利，”私募股权基金Pine Brook Road Partners主管Howard Newman称。该基金上个月承诺向页岩油初创企业Admiral Permian Resources LLC投资3亿美元，资助其在西德克萨斯州的钻探活动。

目前对冲基金及其它非公共投资企业投资的数据还很少，但新私募股权资金的涌入状况，表明页岩油相关领域的整体投资热情。

“当前石油需求非常强劲，是三年前谁都不曾想到的，”Centennial Resource Development (CDEV.O)执行长Mark Papa称。

Papa指的是2014年国际油价大崩盘开始之时，当时很多页岩油领域的企业濒临破产边缘。

Centennial是一家二叠纪盆地石油生产商，获得私募股权基金Riverstone的资助。Papa是一位知名的页岩油行业创业家，将EOG Resources Inc (EOG.N)打造成为最具盈利能力的美国页岩油生产商之一，于2013年从EOG Resources退休。

他表示，进一步开发二叠纪盆地石油的机会，足以吸引他返回职场，创造出二叠纪石油更大的成功。自从Centennial去年秋季进行首次公开发行(IPO)以来，Riverstone原本5亿美元的投资额已增长近四倍。

**大量民间资本**

Riverstone今年复制了Centennial模式，派出经验丰富的管理团队运营一家初创企业，负责收购业务或资产。Riverstone聘用页岩油生产商Anadarko Petroleum(APC.N)前负责人Jim Hackett来管理一家新成立的公司Silver Run Acquisition Corp II(SRUNU.O)。

Highfields Capital Management LP和Adage Capital Management这两家对冲基金已经入股该新公司，上月上市后，这家新公司的估值约为10亿美元。

私募股权基金NGP Natural Resources XI LP在去年秋天向Luxe Energy LLC投资5.24亿美元，后者是由挪威国家石油公司(Statoil)(STL.OL)前高管们于2015年成立的一家页岩油生产商。

NGP之所以肯投资，实际上是押注Luxe可以再现2016年初的成功。

当时NGP投给Luxe大约2.5亿美元资金，Luxe用这些钱买了二叠纪盆地区块，七个月后转手卖出，利润率高达两位数。

如果全球石油供应增长过快，或者需求降温，那么今年的钻探热潮将遭到考验。美国活跃钻机数正在以六年最快速度增长，美国原油库存接近5.33亿桶，近乎历史高位，并且足以覆盖美国25天的需求。

但部分投资人称，即便油价下跌10美元，也不会让他们气馁。

“有大量民间资本要投资美国石油产业，”私募股权基金Orion Energy Partners的联合创始人Gerrit Nicholas表示。

Nicholas说，即便油价跌至每桶40美元，他仍愿意提供资金。

Orion本月协助为一个佛罗里达石油存储港口的扩建项目提供融资，该决定有一部分原因是看好美国石油出口的增长。根据美国能源资料协会(EIA)数据，自去年美国对石油出口解禁以来，出口量已经攀升至74.6万桶/日。

**押宝于OPEC自身利益之上**

自大约160年前打出第一口油井以来，石油产业经历了繁荣-崩盘的一个又一个循环，石油产业也一直在想办法解决波动的问题。

德州监管机构在1920-1970年代设立产量配额，这种做法成为了石油输出国组织(OPEC)创立的参考模版。

美国页岩油的荣景引起了OPEC成员国担心。OPEC下月将在维也纳开会，届时将考虑延长1月生效的减产协议。投资者认为OPEC成员国将延长减产协议，因为抑制油价大幅下跌从财务角度讲符合OPEC的利益。

这种情况下资金还会流入敏锐的美国石油生产商以及向其提供服务和设备的公司。投资者认为美国是新的摇摆产油国，有能力迅速增产来满足突然增加的需求。

“美国拥有巨大的库存能力又是摇摆不定的产油国，未来几年其陆地原油开采将非常活跃，”私募股权基金CSL Capital Management LLC创建人Charlie Leykum在接受专访时称。

CSL过去一年投资了几个油田服务公司。比如，该公司与高盛(GS.N)、贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)合伙成立了一家页岩油服务公司。

Centennial的Papa预计，若石油需求旺盛，大量资本注入会推动美国石油产量到2020年提高23%，达到每日1,130万桶。

“我们的经济仍处在碳氢化合物阶段，”Papa说。(完)