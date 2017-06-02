《KEMP专栏》美国页岩油卷土重来 再度碾压油价

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦6月2日 - 美国原油产量继续迅猛上升，正在阻碍石油输出国组织(OPEC)和非OPEC石油出口国平衡全球油市及推动油价上涨的努力。

在2015年和2016年经历了破坏性的下滑之后，美国石油产业恢复了强劲增长，钻探活动和产量快速上升(tmsnrt.rs/2rLvXCt)。

根据美国资料协会(EIA)的数据，目前预计2017年美国原油产量将平均增加44万桶/日，2018年再增加65万桶/日。

美国3月份原油和凝析油产量较前月增长6.2万桶/日，达到近910万桶/日(“石油供应月报”，EIA，2017年5月)。

该产量已经比9月份触及的860万桶/日以下的近期低位增加了53万桶/日，导致全球油市供应过剩状况更加严重，并推迟了库存下降。

EIA编制的每周估计显示，4月和5月的产量继续增加，现在约为930万桶/日(“每周石油状况报告”，EIA，5月19日)。

尽管各界咸认周度估计数据的可靠度不及更为全面的月度数据，但整体而言周度数据仍是月度数据趋势的良好指标。

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9月至3月间多数的额外产出来自于墨西哥湾的油田，当地产出扩增25.7万桶/日，阿拉斯加的产出则是增加7.4万桶/日。

然而不含墨西哥湾在内的本土48州(Lower 48)的产出也增加20万桶/日，这部分大多来自在岸页岩油。

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光是3月，不含墨西哥湾的本土48州产出增加3.5万桶/日至近一年最高水准。

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**热潮再现**

在2017年余下时间和进入2018年时，美国页岩油产出几乎笃定将大幅增加，因开发新油井及开始量产之间通常有六个月的时间差。

3月公布的产出数据有很大部分是反映2016年9月底之前开采的油田，根据贝克休斯(Baker Hughes)数据，当时美国的钻油平台还不到425个。

活跃钻机数量目前已经增至722个，在此同时数以千计的新增油井已经钻油，许多油井在等待相关配套设备到位，就可以开始输油。

随着这些油井以水力压裂开挖，并连上集油系统，在2017年剩下时间及2018年初产量将继续增加。

美国产量劲升的速度与规模，令石油业多数人士跌破眼镜，包括顶尖预测机构。

能源资料协会(EIA)预估美国产量2017年底将达到974万桶/日，2018年底达到1,035万桶/日。

不过才今年初时，EIA对2017年底与2018年底的产量预估分别只有922万桶/日与944万桶/日。

自1月之来，EIA已将2017年产量平均预估上修31万桶/日，2018年上修66万桶/日。(reut.rs/2qMGrN9)

由于巴西、挪威与其他几个非OPEC国家产量也在增加，美国产量上升幅度，可以说明OPEC与盟国希望让全球油市出现供应短缺、库存回落到五年均值的努力，为何成效不彰。

OPEC与非OPEC的努力只获得缓慢进展，尽管2017年初开始落实的减产执行率位于高水平。减产协议日前已宣布延长至2018年3月底。

说到底，促成油市再平衡的将是价格，而非减产行动，油价可能需要持续持平或下跌一段时间，方能抑制页岩油产量增长，确保美国产量不会超过需求。(完)