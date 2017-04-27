美国页岩油产出增长迅速 OPEC减产措施面临风险--Rystad

路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。

Rystad Energy预计，如果油价保持在每桶50-55美元左右，那么在今年剩余时间一直到明年，美国页岩油每月的产出将增长10万桶/日，远高于美国能源资料协会(EIA)对今明两年月度增幅分别为2.9万桶/日和5.7万桶/日的预估。

“我们预计接近年底油价会有下滑的风险...，因为页岩油产出增长太快，OPEC或会反击，”Jarand Rystad本周早些时候对路透表示。

他还表示，页岩油行业可观的回报正在拉动新的投资，开采活动24小时不停运转以及新的钻机开动，都在提振产出。

迅速增长的页岩油产出令OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国面临两难的局面，他们要决定是将减产协议延续到下半年，还是加大产量重夺市场份额。

“如果减产协议不延长，所有油田都恢复生产，那么产量大战不可避免，”Rystad称，指的是在中东产油国履行减产协议期间关停进行维修的那些油田。

Wood Mackenzie全球勘探分析师Andrew Latham称，中东产量增多最有可能给东南亚或英国北海成熟盆地油田造成冲击，因为这些油田投资成本较高，而美国页岩油生产商所受冲击相对要小。

“非得有一场激烈的价格战，才能真正结束(美国)二叠纪(页岩油)的最佳时机，因为其油井生产还这么好，而且盈亏点又比较低，”Latham称。

本月公布的政府数据显示，美国5月份页岩油产量料录得逾两年最大单月增幅，跳增12.3万桶/日至519万桶/日。

道达尔(TOTF.PA)执行长Patrick Pouyanne上周警告称，页岩油产出的迅速增长可能会拖累油价在今年年底再度下滑。(完)