焦点：美国页岩油生产商借油价涨势套期保值 OPEC与其将上演猫鼠游戏

2013年4月29日，美国加州，图为一处油田的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透伦敦/纽约12月7日 - 在全球商品交易巨头嘉能可的执行长格拉森博格看来，未来一年油市将在石油输出国组织(OPEC)与美国页岩油企业之间上演一场“猫鼠游戏”。

过去一周油价上涨16%，给美国页岩油企业提供了绝佳的对冲机会--即卖出2017年及以后的远期合约--以防范公司受到未来价格可能下跌的冲击。

布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)即期价格已触及近一年半最高水平，但美国页岩油企业纷纷采取套期保值操作，限制了交割日期更远的期货价格的涨势。

这可能意味着成本较高的企业仍难以为继，至少在较远期合约价格低于每桶60美元之际，而OPEC对此心知肚明。

“OPEC与美国页岩油企业之间将上演一场猫鼠游戏，”格拉森博格本周表示。

“OPEC成员国会说，‘如果你(提高产量)，我们就会增产并把油价再拉低到每桶35美元’...我希望美国页岩油企业能有责任感，并认清现实，让油价涨势得以维持，”他说。

OPEC在11月30日同意减产，为2008年以来首见，OPEC自1月起的六个月将减产约120万桶/日至3,250万桶/日。

重要的是，俄罗斯同意2017年上半年最多减产30万桶/日，这是其自2001年以来首次参与联合行动，其他非OPEC产油国则另外分担减产30万桶/日。

**页岩油没有免费的午餐**

布兰特和美国原油期货市场的较远期石油期货溢价大跌，显示投资者和生产商有多么听信OPEC的话。

美国原油期货曲线倒挂，2017年12月交割的原油价格如今要比2018年年底交割的价格来得高，反映自OPEC宣布减产以来，生产商对远期合约的卖盘堆积。

“在OPEC决定减产后，生产商上周已非常积极地在市场进行对冲，”一位在远期合约市场积极卖出的银行消息人士表示。

美国页岩油生产商Northern Oil & Gas企业发展暨策略执行副总裁Brandon Elliott表示，他的公司已增加对冲操作。

“如果西德克萨斯中质油(WTI)价格在45-55美元，在巴肯一些核心区域开采便是有经济效益的，”他所指的是北美巴肯页岩地层。

“可以预计，如果油价锁定在略高于50美元的水平，(开采)活动将会增加一些。”

现货即期价格高于远期价格，可以保证OPEC成员国目前的现金流收入增加，而当他们未来重新增产时，收入却不会一路增加下去。

“OPEC明白这其中的变化，因此他们非常聪明地一开始只承诺减产六个月。这将令近期市场的供应收紧，”瑞典北欧斯安银行(SEB)大宗商品分析师Bjarne Schieldrop说。

“不过，OPEC更希望不要进一步提高石油的远期价格。他们可不想给页岩油生产商提供免费午餐，不愿意因为远期价格较高而让那些新上项目获得有保障的较强获利能力。”

OPEC国家最不愿意做的就是刺激美国石油生产商加大生产，特别是因为，该组织2014年11月决定放任油价下跌，恰恰就是为了压缩页岩油对手的获利空间。页岩油的生产成本较高。

委内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)周三表示，OPEC的目标是让油价不要“过高或过低”，最好保持在每桶60-70美元左右。尼日利亚石油部长卡奇库(Emmanuel Ibe Kachikwu)表示，希望到2017年12月油价能达到60美元。(完)