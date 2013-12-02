美国页岩油料对明年油价构成压力

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
* 布兰特原油2014年均价料每桶104.10美元
* 供应料增而需求料减
* 布兰特-西德克萨斯中质油2014年价差料平均6.80美元
路透11月29日 -一份路透对分析师的调查显示，美国页岩油革命大大提升了供应，但需求成长乏力，这些因素料对明年原油价格构成压力。
路透月度调查访问的27位分析师预估，布兰特原油2014年均价料为每桶104.10美元，低于今年底预估均价108.50美元。上月的调查原预测2014年布兰特原油均价为105.40美元。
调查预测2015年布兰特原油均价为102.60美元。
“在需求成长低迷之际美国和伊拉克的产量增加，将使市场供应过剩，”CRISIL研究主管Rahul Prithiani称。
分析师指出，美国页岩油产量激增，将成为2014年影响油价的单一最重大因素。即便是预测全球石油需求大量增长的分析师，都预料供应增速将超过消费。
“我们预期全球需求明年将略增，而供应成长的步伐更快，那应会导致全球油价温和下跌，”RaymondJames能源分析师Pavel Molchanov指出。
分析师表示，经济刺激规模减小，尤其是美国联邦储备理事会(美联储/FED)的举动，将影响到增长并造成油价下滑。
“美联储削减刺激规模，可能压抑经济成长，不只是发达国家，连新兴市场亦然，那在2014年可能导致原油价跌，”GainCapital分析师Chris Tevere表示。
石油预测者称，近来伊朗和全球主要国家就核计划达成的协议，不太可能使伊朗的原油供应立即增加。
Natixis油市分析师Abhishek Deshpande指出，日内瓦临时协议带动的石油产量增幅有限。
路透调查预估美国原油(西德克萨斯中质油/WTI)2014年均价料为每桶97.30美元，低于上月调查时预估的99.80美元。
调查并显示，布兰特-美国原油2014年价差料每桶平均6.80美元，低于今年迄今的均价每桶10.30美元。
“美国供应面因素相对令人放心，将继续使美国WTI原油维持在较低水准，两种指标原油价差大致在5-10美元间波动，”澳洲国民银行农业综合企业经济分析师Vyanne Lai说。
路透调查的各家分析师中，Raiffeisen BankInternational对布兰特原油2014年的预估值最高，为115美元；CapitalEconomics的预估值最低，为90美元。(完)
(编译 张若琪 审校 王翔琼/高琦)
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