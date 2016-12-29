美国页岩油生产商明年将增加投资 因银行提高信贷额度

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透12月28日 - 美国页岩油生产商明年将加大勘探和生产支出，因油价复苏促使银行两年来首次提高信贷额度。
信贷增加规模虽小，但全球主要石油生产国2017年将减产，美国页岩油生产商试图借油价上涨的机会提高市场份额，而可用资本增加将为其助一臂之力。
根据Raymond James的分析师， 北美的油气生产商2017年预计将增加资本支出30%。
许多页岩油生产商预计明年会增加预算和产量，当中包括Pioneer Natural Resources(PXD.N)、Diamondback Energy(FANG.O)和RSP Permian (RSPP.N)。
每隔六个月，油气生产商就要依据地下资源储量的价值与银行商谈信贷额度。路透编纂的数据显示，在最新一轮秋季谈判中，34家企业可用信贷额度平均提高了5%，或逾13亿美元。
目前银行提供给油气生产商的信贷合计达到303亿美元，2016年春末为289亿美元。
“‘动物本能’又回归页岩油市场，尽管步伐缓慢，”Reorg Research分析师Kyle Owusu称(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”