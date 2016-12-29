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国际财经 | 2016年 12月 29日 星期四 10:01 BJT

美国页岩油生产商明年将增加投资 因银行提高信贷额度

路透12月28日 - 美国页岩油生产商明年将加大勘探和生产支出，因油价复苏促使银行两年来首次提高信贷额度。

信贷增加规模虽小，但全球主要石油生产国2017年将减产，美国页岩油生产商试图借油价上涨的机会提高市场份额，而可用资本增加将为其助一臂之力。

根据Raymond James的分析师， 北美的油气生产商2017年预计将增加资本支出30%。

许多页岩油生产商预计明年会增加预算和产量，当中包括Pioneer Natural Resources(PXD.N)、Diamondback Energy(FANG.O)和RSP Permian (RSPP.N)。

每隔六个月，油气生产商就要依据地下资源储量的价值与银行商谈信贷额度。路透编纂的数据显示，在最新一轮秋季谈判中，34家企业可用信贷额度平均提高了5%，或逾13亿美元。

目前银行提供给油气生产商的信贷合计达到303亿美元，2016年春末为289亿美元。

“‘动物本能’又回归页岩油市场，尽管步伐缓慢，”Reorg Research分析师Kyle Owusu称(完)

(编译 侯雪苹；审校 张荻)

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