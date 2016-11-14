焦点：美国页岩油生产商卷土重来 受OPEC限产协议和特朗普当选提振

2015年4月8日，美国最大独立石油生产商--康菲石油国际(ConocoPhillips)的执行长Ryan Lance在纽约接受福克斯商业新闻网节目采访。 REUTERS/Brendan McDermid

路透休斯敦11月14日 - 由于特朗普赢得美国总统大选，加上石油输出国组织(OPEC)近来暗示计划限制石油产量，美国页岩油生产商谨慎地认为能源行业已出现转机，正在重新部署资金、钻机和工人。

持续两年的油价下跌促使美国页岩油行业进行精简并提高效率，且不得不发展并迅速采用新技术以便与传统石油供应商抗衡。

“在隧道的尽头，你终于开始看到了一点亮光，”美国最大独立石油生产商--康菲石油国际(ConocoPhillips)的执行长Ryan Lance上周在接受采访时说，“我们开始重新部署资金，但我们持谨慎态度。”

OPEC需要在本月稍晚于奥地利举行的会议上敲定限产协议的细节，尤其是限产协议对于各成员国的影响。但初步协议暗示OPEC老大沙特非常希望结束持续两年之久的油价战。这促使美国石油生产商采取行动。

据油田分析公司NavPort的数据，自OPEC在9月达成协议以来，美国的活跃钻机数已增加6%，Permian和Bakken等美国主要页岩油田的活跃钻机数都有所增加。

另外，特朗普胜选预计将给白宫带来一股支持油气开采的力量，将推动监管放松和鼓励新能源行业的发展。

Occidental Petroleum Corp (OXY.N)、雪佛龙(Chevron) (CVX.N)、Pioneer Natural Resources Co (PXD.N)和康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)都是正在增加钻井或准备增加钻井的公司。

北达科他州的主要产油商Oasis Petroleum Inc (OAS.N)上个月以7.85亿美元从SM Energy Co (SM.N)手中买入5.5万英亩油田，押注未来油价将上涨。该公司还计划增加钻机数量。

“所有这些都反映出低油价环境下我们对自己的商业计划有信心，”Oasis执行长Tommy Nusz上周接受访问时说。

“我们感觉现在油价为40美元的时候自保无虞，在油价涨到45-50美元时能实现成长。”

EOG Resources Inc (EOG.N)则因为技术和其他进步，提高了公司增长预测，目前它预测，如果油价持稳于每桶50美元左右的话，2020年底之前每年将把产量提高15-25%。

“经历了两年的下行周期之后，我们准备好重新走上能带来更高回报的增产之路，”EOG执行长Bill Thomas在11月初对投资者说。

一旦情况有改观，所有那些活动都将产生影响。

据美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国今年的页岩油产量料较2015年减少13%，下滑将延续至2017年，之后将在2018年反弹11%。

**投资者关注潜能**

石油行业的投资者也很乐观，急切希望看到投资回报在落后数年之后出现增长。

“我们从根本上感觉，能源价格目前所处水平比未来某一时候的要低，也比长期均衡水平低，”美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)总裁Tony James在10月底时对记者这样说。

分析师们称，James的展望反映出页岩油生产商及其融资方的一种普遍看法，即行业已经开始好转。

美国产油商已经启动首次公开发行(IPO)，单是这个秋季就有Extraction Oil & Gas Inc(XOG.O)和WildHorse ResourceDevelopment Corp两家提交申请。

这不仅对石油行业是好消息，对该行业的最大贷款银行富国银行(WFC.N)和美国银行(BAC.N)等，都是好消息。

石油“企业现在充满斗志，他们削减成本，以便在当前油价下维持运营，”纽约一家主要私募股权公司的一位高层上月说。因未获授权向媒体发言，他拒绝署名。“这些人将重新启动生产。”

当然，美国石油产业想要东山再起，必须得顺应市场基本面才行。而供应大量过剩和需求迟滞的局面，无论是沙特阿拉伯还是美国当选总统特朗普都不能完全掌控。

美国石油库存10月末时增加逾1,400万桶，创纪录最大单周增幅，这与页岩油和天然气的大量生产有关。

如果美国石油公司继续增加产量，他们有可能会使OPEC本月稍晚难以达成减产协议，并出于自愿地推低油价。

“很显然，如果油价重新回到每桶25美元，这将对我们的投资产生影响，”Anadarko Petroleum Corp (APC.N)的执行长Al Walker说。

但全球对美国页岩油田生产的轻质低硫原油的需求继续增加。据美国统计局(U.S. Census Bureau)的数据显示，9月美国原油出口触及纪录高点。

而且，很多企业已利用今年油价上涨的机会，至少对2017年的油价进行了对冲。这使油企的高管敢于增加预算。

华尔街分析师视为美国经营状况最好的页岩油生产商之一的Pioneer，已将其2017年产量的75%、以平均每桶约50美元进行了对冲。

“这些石油生产商已对业务进行了重组，以便在低油价时也能获利。他们正在向前推进。”Flotek Industries(FTK.N)执行长John Chisholm称。(完)