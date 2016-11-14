焦点：美国页岩油生产商卷土重来 受OPEC限产协议和特朗普当选提振

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透休斯敦11月14日 - 由于特朗普赢得美国总统大选，加上石油输出国组织(OPEC)近来暗示计划限制石油产量，美国页岩油生产商谨慎地认为能源行业已出现转机，正在重新部署资金、钻机和工人。
持续两年的油价下跌促使美国页岩油行业进行精简并提高效率，且不得不发展并迅速采用新技术以便与传统石油供应商抗衡。
“在隧道的尽头，你终于开始看到了一点亮光，”美国最大独立石油生产商--康菲石油国际(ConocoPhillips)的执行长Ryan Lance上周在接受采访时说，“我们开始重新部署资金，但我们持谨慎态度。”
OPEC需要在本月稍晚于奥地利举行的会议上敲定限产协议的细节，尤其是限产协议对于各成员国的影响。但初步协议暗示OPEC老大沙特非常希望结束持续两年之久的油价战。这促使美国石油生产商采取行动。
据油田分析公司NavPort的数据，自OPEC在9月达成协议以来，美国的活跃钻机数已增加6%，Permian和Bakken等美国主要页岩油田的活跃钻机数都有所增加。
另外，特朗普胜选预计将给白宫带来一股支持油气开采的力量，将推动监管放松和鼓励新能源行业的发展。
Occidental Petroleum Corp (OXY.N)、雪佛龙(Chevron) (CVX.N)、Pioneer Natural Resources Co (PXD.N)和康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)都是正在增加钻井或准备增加钻井的公司。
北达科他州的主要产油商Oasis Petroleum Inc (OAS.N)上个月以7.85亿美元从SM Energy Co (SM.N)手中买入5.5万英亩油田，押注未来油价将上涨。该公司还计划增加钻机数量。
“所有这些都反映出低油价环境下我们对自己的商业计划有信心，”Oasis执行长Tommy Nusz上周接受访问时说。
“我们感觉现在油价为40美元的时候自保无虞，在油价涨到45-50美元时能实现成长。”
EOG Resources Inc (EOG.N)则因为技术和其他进步，提高了公司增长预测，目前它预测，如果油价持稳于每桶50美元左右的话，2020年底之前每年将把产量提高15-25%。
“经历了两年的下行周期之后，我们准备好重新走上能带来更高回报的增产之路，”EOG执行长Bill Thomas在11月初对投资者说。
一旦情况有改观，所有那些活动都将产生影响。
据美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国今年的页岩油产量料较2015年减少13%，下滑将延续至2017年，之后将在2018年反弹11%。
**投资者关注潜能**
石油行业的投资者也很乐观，急切希望看到投资回报在落后数年之后出现增长。
“我们从根本上感觉，能源价格目前所处水平比未来某一时候的要低，也比长期均衡水平低，”美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)总裁Tony James在10月底时对记者这样说。
分析师们称，James的展望反映出页岩油生产商及其融资方的一种普遍看法，即行业已经开始好转。
美国产油商已经启动首次公开发行(IPO)，单是这个秋季就有Extraction Oil & Gas Inc(XOG.O)和WildHorse ResourceDevelopment Corp两家提交申请。
这不仅对石油行业是好消息，对该行业的最大贷款银行富国银行(WFC.N)和美国银行(BAC.N)等，都是好消息。
石油“企业现在充满斗志，他们削减成本，以便在当前油价下维持运营，”纽约一家主要私募股权公司的一位高层上月说。因未获授权向媒体发言，他拒绝署名。“这些人将重新启动生产。”
当然，美国石油产业想要东山再起，必须得顺应市场基本面才行。而供应大量过剩和需求迟滞的局面，无论是沙特阿拉伯还是美国当选总统特朗普都不能完全掌控。
美国石油库存10月末时增加逾1,400万桶，创纪录最大单周增幅，这与页岩油和天然气的大量生产有关。
如果美国石油公司继续增加产量，他们有可能会使OPEC本月稍晚难以达成减产协议，并出于自愿地推低油价。
“很显然，如果油价重新回到每桶25美元，这将对我们的投资产生影响，”Anadarko Petroleum Corp (APC.N)的执行长Al Walker说。
但全球对美国页岩油田生产的轻质低硫原油的需求继续增加。据美国统计局(U.S. Census Bureau)的数据显示，9月美国原油出口触及纪录高点。
而且，很多企业已利用今年油价上涨的机会，至少对2017年的油价进行了对冲。这使油企的高管敢于增加预算。
华尔街分析师视为美国经营状况最好的页岩油生产商之一的Pioneer，已将其2017年产量的75%、以平均每桶约50美元进行了对冲。
“这些石油生产商已对业务进行了重组，以便在低油价时也能获利。他们正在向前推进。”Flotek Industries(FTK.N)执行长John Chisholm称。(完)
(编译 汪红英/白云/艾茂林；审校 李春喜/高琦/于春红)
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