美股收低 因经济数据疲弱且高通发布盈警

* 初请失业金数据不及预期,成屋销售下跌

* Human Genome在拒绝葛兰素史克美占收购报价後股价狂飙

* 微软盘後公布业绩後上扬

* 苹果股价下挫逾3%

* 道指跌0.53%,标普500股指跌0.59%,Nasdaq下滑0.79%

路透纽约4月19日电---美国股市周四连续第二日收跌,因就业数据显示出更多疲弱迹象,且高通发布预警和Stanley Black & Decker公布疲弱业绩打压投资者信心.

尾盘反弹令道指和标普500指数收复盘中近半失地.

苹果(AAPL.O)重挫3.4%至587.44美元,以及对欧洲财政的担忧再生一道拖累大盘表现.

西班牙公债收益率在令人失望的标售後上涨,法国公债也因传闻称该国信贷评等可能遭下调而上扬,之後该传闻被否认.

高通(QCOM.O)大跌6.6%,领跌科技股,此前该公司警告其部分晶片需求有问题,Stanley Black & Decker (SWK.N)下挫7.1%,领跌工业股,标普500指数10大类股中工业股表现第二差.

本业绩期开局强劲,周四美国银行(BAC.N)和摩根士丹利(MS.N)公布的业绩均优於预期.

根据汤森路透数据,迄今公布了业绩的105家标普500指数成份股企业中,有81.9%的季报优於预期.

"尽管业绩优於预期的企业比例不错,但一些重要的经济数据显示经济动能降低,这令投资人不得不质疑这到底是小问题,还是大麻烦."保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示.

"再加上欧洲情势再度成为关注焦点...只能令投资人保持观望."她指出.

美国劳工部公布上周初请失业金人数减少,但高於预期,令投资人对经济前景的担忧加重.其他报告显示美国大西洋地区中部制造业活动大幅放缓,3月成屋销售连续第二个月下滑.

道琼工业指数.DJI收跌68.65点,或0.53%,至12,964.10点;标准普尔500指数.SPX收低8.22点,或0.59%,至1,376.92点.Nasdaq指数.IXIC跌23.89点,或0.79%,至3,007.56点.

盘中低点时,三个股指跌幅都超过1%.

收盘後,微软(MSFT.O)公布会计年度第三季获利小幅下滑,但较预期为佳,营收跳升6%,该股盘後上扬2.5%,报31.78美元.

常规交易时段,eBayEABY.O猛涨13.2%,报40.62美元,该公司周三收盘後公布的季度营收和获利成长均高於预期,且上调了今年财测.

美国第二大银行--美国银行下滑1.7%,报8.77美元,早盘上涨.而摩根士丹利大涨2.3%,报18.07美元.两家银行公布的业绩都优於预期,标普金融股指数.GSPF跌0.5%.

生物科技股走强帮助Nasdaq指数避免跌深,因Human Genome Sciences Inc HGSI.O狂飙98%,报14.17美元,Gilead Sciences Inc (GILD.O)激升12.1%,报52.25美元.

Human Genome拒绝了来自长期合作夥伴葛兰素史克美占(GSK.N)的26亿美元主动收购报价.

Nasdaq生物科技指数.NBI攀升1.5%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约74亿股,今年迄今日成交均值约67.7亿股.

纽约证交所下跌个股和上涨个股的比为约7:5,Nasdaq市场则约为5:3.(完)

--编译 李军;审校 母红

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