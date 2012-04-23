美股收跌 受累于欧洲政治动荡和沃尔玛股价重挫

* 沃尔玛股价走低,之前有报导称管理人员阻碍行贿调查

* 欧洲制造业PMI指数录得近四年来最差月度表现

* 道指和标普500指数收跌0.8%,Nasdaq指数回落1%

路透纽约4月23日电---美国股市周一收跌,因欧洲的政治不确定性令投资者怀疑欧元区执行结束债务危机举措的能力,且沃尔玛股价重挫,因有报导称该公司妨碍行贿案调查.

荷兰首相周一提交内阁辞呈,因执政党未能与执政联盟就预算削减计划达成一致,加重周日法国大选首轮投票令最终结果扑朔迷离引发的不确定性.

4月欧元区服务业PMI指数初值从3月终值49.2降至47.9,为五个月低位,且逊於路透调查访问的所有40多名分析师的预估,这些分析师平均预估该指数将升至49.3.

欧债危机一直是拖累美国股市走势的主要因素之一,因投资者担忧这将损及美国企业的获利.银行股因此忧虑受创,其中摩根士丹利(MS.N)急跌2.9%,报16.98美元.KBW银行股指数.BKX收跌0.6%.

"越发明显,欧元区已陷入衰退,且这引发很多忧虑.要解决债务问题,需要实现经济成长,(欧洲)尚未到那一步,"费城Haverford Trust Co.的首席投资长Haverford Trust Co.表示.

沃尔玛(WMT.N)重挫4.7%,报59.54美元,对道指拖累最大,之前纽约时报报导称,其墨西哥分公司沃尔玛墨西哥WALMEXV.MX的管理人员妨碍内部行贿调查.

市场普跌,纽约证交所涨跌股之比为约1:3,标普材料股.GSPM为跌幅最大的类股之一,收挫1.4%.

道琼工业指数.DJI收跌102.09点,或0.78%,至12,927.17点;标准普尔500指数.SPX收低11.59点,或0.84%,至1,366.94点.Nasdaq指数.IXIC跌30.0点,或1%,至2,970.45点.

标准普尔500指数今年仍累计上涨8.7%,而本月稍早曾录得12.8%的年内涨幅.

材料类股追随商品价格跌势,铜价下跌1.6%. Freeport McMoran Copper & Gold Inc (FCX.N)下滑1.1%,报37.16美元.

苹果(AAPL.O)今日盘中一度短暂跌破50日移动均线,为四个月来首次.该公司将於周二盘後公布业绩.该股收低0.2%,报571.70美元.

Kellogg Co (K.N)重挫6.1%,报50.70美元,此前该公司调降了全年获利预估.

标准普尔500指数成份股企业迄今公布的第一季财报多数成正面,已公布业绩的企业中,79%的获利超过华尔街预估.(完)

--编译/审校 母红/于春红

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