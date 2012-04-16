美股聚焦企业财报 欧债危机需关注

路透纽约4月15日电---在遭遇年内最差两周表现後,股市将指望从企业季度财报中寻找线索,以确定近期的回落之势已耗尽,还是会进一步下跌.

美铝(AA.N)成功拉开财报季大幕,周二公布第一季意外录得获利.这一惊喜预示了趋势的开始.汤森路透数据显示,在迄今已经公布业绩的32家标准普尔500指数成分股公司中,75%的公司业绩超出华尔街预期.

本周将开启季度财报公布密集期.根据Thomson Reuters Director的报告,大约86家标普500指数成分股公司料公布业绩.

周五收盘时,道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX均录得11月末以来最大两周百分比跌幅.两指数较3月30日收盘均下跌2.7%.

"似乎每个人都在等待这波所谓的修正,以便伺机重回股市,"纽约PineBridge Investments的上市股票部门经理Kei Sasaki表示.

华尔街对修正的定义通常是自近期高位下跌10%.标普500指数於4月2日收在2008年5月中旬以来最高位,此後到目前为止跌幅为3.4%.

"相关性的移动均值同样保持相对低位,这告诉我们,投资者仍以基本面方式看待市场.因此如果第一季企业业绩良好,我们认为投资者将获得回报,"他说.

本周将公布业绩的大公司包括10家道指成分股:英特尔(INTC.O)、强生(JNJ.N)、可口可乐(KO.N)、杜邦(DD.N)、微软(MSFT.O)、The Travelers Companies(TRV.N)、Verizon Communications(VZ.N)、美国运通(AXP.N)、通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(MCD.N).

继周五摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)双双公布好於预期的财报後,金融类股本周也将受到关注.花旗(C.N)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)等将公布业绩.

**乘坐欧元区这辆过山车**

不过,尽管企业财报吸引投资者注意力,股市仍容易受到欧元区形势的冲击,因该地区正继续竭力应对债务危机.

"业绩超出预期.前景看起来仍相当乐观,"芝加哥Harris Private Bank的首席投资官Jack Ablin称.

"整体而言消息非常好,但只要欧洲传出一条重大的坏消息,就可能毁掉整个大好局面."

美国股市周五终结两天连涨走势,收盘下跌,因西班牙公债违约保险成本上升,加重了市场对欧洲融资状况的担忧.

标普500指数在五日内挫跌逾4%後,又连续两日上扬.这或许就是指数在首季攀升12%後,许多分析师所预计将出现的拉回走势.

标普500指数仍接近50日移动均值,这一关键技术水准有助於预示股市下一步走向.

"技术面而言,出现修正的时机已成熟,我们已开始了修正,市场总是会从基本面上找到引发技术面走势的原因和藉口,几乎每次都这样,"Windham Financial Services的首席投资策略师Paul Mendelsohn说.

"股市将回调多大幅度仍有待观察,我们已在1,358点区域获得支撑,将关注50日移动均值区域."

标普500指数周五收於1,370.26点,当日下跌1.3%.当周跌幅为2%.该指数近期虽然下跌,但年内迄今仍上涨9%.

**关注经济数据**

经济数据本周同样会受到投资者密切关注,以寻找美国经济健康状况的信号;此前非农就业报告逊於预期,令复苏力道遭到质疑.

本周将公布的经济指标包括纽约和费城联邦储备银行制造业指数、3月零售销售、房屋开工和成屋销售.

"拭目以待这是否是一阵疲弱态势的开始,以及(3月非农就业)数据是否预示还有更多坏消息,"Wedbush Morgan的董事总经理Stephen Massocca表示.

3月非农就业报告显示,上月美国仅新增12万个就业岗位,远低於预期的20.3万个,引燃对美国就业市场复苏是否停滞的疑问.该数据于耶稣受难日当天公布,美国股市现货市场当日休市.

PineBridge Investments的Sasaki指出,"自耶稣受难日以来人人都在关注就业状况.我们仍继续看到改善.我们相信这只是暂时性的受挫,整体而言我们认为经济复苏将继续改善."

不过,就算企业财报亮丽且数据显示出改善,如果欧元区浮现更多财政问题迹象,市场仍可能进一步下挫.

"此时此刻,你不得不把欧洲、西班牙和意大利置于'观察名单'之列.它们或许比财报更为重要,"Massocca说.

"这不完全是流动性问题.这是偿债能力问题,围绕这一问题存在许多政治纷争,人们很担心那些承诺切实采取行动的政治意愿不会付诸实施,对此我们将拭目以待."(完)

--编译 王兴亚/龚芳;审校 丁琦/徐文焰

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