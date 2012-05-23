美国股市基本收平 材料股和苹果带动尾盘反弹

* 欧元区官员同意准备希腊退出欧元区的应急计划

* 戴尔股价暴跌,营收预估打压人气

* Facebook股价反弹,尽管官司缠身

* 道指收低0.05%,标普500指数收升0.17%,Nasdaq指数收高0.39%

路透纽约5月23日电---美国股市周三尾盘转跌为升,升势持续至收盘,因材料股大涨提振标普500指数,且苹果(AAPL.O)股价上涨提振Nasdaq指数.

收盘前美股转跌为升,和周二收盘前回吐稍早涨幅刚好相反.周三尾盘反弹暗示在标普500指数跌至略低於1,300点後,投资人看到股票的价值.

但一交易商警告不要过份解读股市尾盘反弹至收盘基本持平的走势.

"我不会因此得出任何结论.成交量非常低,因此今日的尾盘反弹不令人信服,"纽约BlackBay Group高管Todd Schoenberger说,"我们只听想要听到的事.如果明天美国股指期货表现令人失望,不要感到意外."

接近收盘时,交易商指出市场传闻欧盟正考虑一项担保所有欧元区银行存款的提议.这一行动将缓和投资人对西班牙和希腊银行挤兑的忧虑.此传闻似乎毫无根据.一交易商说传闻可能源於伦敦.

之前股价受创的材料股上扬,领升标普500指数.标普材料类指数升1.1%.Alpha Natural Resources ANR.N涨5%,报11.70美元.苹果股价扬升2.4%,报570.56美元,提振Nasdaq指数.

道琼工业指数.DJI收跌6.66点,或0.05%,至12,496.15点;标准普尔500指数.SPX收高2.23点,或0.17%,至1,318.86点.Nasdaq指数.IXIC收升11.04点,或0.39%,至2,850.12点.

美股在日内大部份时间下跌超过1%,因欧盟官员称欧元区国家必须准备希腊退出欧元区的应急计划,同时戴尔DELL.O公布疲弱的财测引发投资人忧虑全球科技支出跌速较原先所想更快.

惠普(HPQ.N)收跌3.2%,报21.08美元,公司在盘後公布季度业绩,股价在盘後交易中扬升3.6%.

芝加哥North Star Investment Management首席投资长Eric Kuby说,对希腊的忧虑重燃,戴尔和其他公司财测令人忧心忡忡,忧虑经济,Facebook令人失望的首次公开发行(IPO),及摩根大通最近爆出的交易巨亏对股市构成重大阻力.

"目前情况已经令人不是那麽愿意入市买入股票,"他说,"缺乏利好消息,一些坏消息,及这些存在了很长时间的忧虑令股市的升势难以延续."

标普500指数从4月触及的峰值累计下跌7%,但本年迄今累计升4.9%.一些分析师预期,该指数将下探200天移动均线切入位约1,280点,较目前水平低2%.

戴尔股价暴跌17.2%,报12.49美元,录得逾10年来单日最大跌幅.

Facebook Inc (FB.O)股东起诉该公司和包括摩根士丹利在内的银行,指控後者在进行160亿美元IPO前隐瞒该公司成长预估被下调的消息.

油价下跌也抑制能源股表现,标普能源股指数.GSPE尾盘小涨0.4%.

美国原油期货周三下跌逾2%,收在每桶90美元之下,因伊朗与西方六国的磋商缓解供应中断的担忧,且对全球经济成长放缓的不安引发市场忧虑石油需求可能受到遏制.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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