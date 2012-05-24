美国股市道指与标普上扬

* 再度上演尾盘走势逆转

* NetApp大跌近15%,因称营收将不及预期

* 惠普公布裁员消息後,股价上涨

* 道指收高0.3%,标普500指数收升0.1%,Nasdaq指数下跌0.4%

路透纽约5月24日电---美国股市周四收盘涨跌互现,标普500指数和道指小幅收涨,连续第三日上演尾盘走势逆转,但Nasdaq指数走低,之前NetApp (NTAP.O)发布的疲弱营收预期令科技支出前景受到质疑.

盘中大部分时间多数股指均走低,因投资者在连续三日上涨後并无理由买入.此外,经济数据暗示欧洲和美国需求均放缓.

不过,美股在尾盘转为上涨,标准普尔指数连续第四日上扬.

数据存储企业NetApp(NTAP.O)周三预计营收将低於预期,称因受欧洲不确定性影响,凸显出欧元区事件带给美国企业的影响.NetApp股价大跌12%,报28.82美元.

"很难确定市场究竟消化了什麽,抑或是股票的合理价格为何,"Standard Life Investments全球策略部主管Andrew Milligan表示.

道指成份股惠普(HPQ.N)劲扬3.3%,报21.77美元.该公司周三表示,将在未来几年裁员约8%.

希腊在欧元区的未来仍是股市的首要风险.至少有一半的欧元区国家政府、银行和大型企业都在制订应急计划,以防该国决定退出欧元区.

"只要风险蔓延的可能性存在,避险交易就是主题."Milligan称."我们不知道将有什麽计划会令希腊留在欧盟,以及该国将如何作出反应."

道琼工业指数.DJI收高33.60点,或0.27%,至12,529.75点;标准普尔500指数.SPX收高1.82点,或0.14%,至1,320.68点.Nasdaq指数.IXIC回落10.74点,或0.38%,至2,839.38点.

标普500指数本周累计上涨2%,不过股市最近上演尾盘走势逆转,抹去之前的跌幅或涨幅,这是市场神经紧绷的表现.

政府公布的数据显示,美国4月耐用品订单增幅逊於预期,而且5月19日止当周的初请失业金人数仅小降.

尽管油价反弹,但运输类板块小升.航空股涨幅居前,此前摩根大通上调若干航空股的目标价.

全美航空集团(US Airways Group)LCC.N跳涨10.5%,报12.16美元,为2010年11月以来的最高价.航空股指数.XAL上扬3.3%.2012年以来美国航空股股价已增长逾一倍,上扬约140%.

在周三盘後交易中,电子交易商Knight Capital Group (KCG.N)称,其在社交媒体巨头Facebook(FB.O)Nasdaq首日上市交易中录得3,000-3,500万美元的税前亏损,并正在要求Nasdaq赔偿这一损失.

Knight Capital Group股价下跌0.5%,报12.38美元.Facebook(FB.O)股价上涨2.3%,报32.72美元.

道指成分股联合技术(United Technologies)(UTX.N)收低0.8%,报73.50美元,此前该公司发行了98亿美元的公司债.

纽约证券交易所(NYSE)约56%的股票收高,Nasdaq上涨股数量略高於该比率.

成交量清淡,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约65.5亿股，低於78.4亿股的去年日成交均值.(完)

--编译 洪曦/兰秀娟;审校 母红

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