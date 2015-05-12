美国政府批准壳牌在北极海域恢复钻探的计划

路透华盛顿5月11日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团的勘探计划周一获得美国奥巴马政府批准，这标志着该公司回归美国北极地区石油钻探的努力向前迈出了一大步。

美国内政部有条件批准了该公司在阿拉斯加楚科奇海进行石油勘探。壳牌已经花费约60亿美元用于北极地区的勘探工作。

北极地区的石油与天然气储量估计约占全球未探明总量的20%，但可能要等到几十年后才可开发。

作为有条件批准的一部分，壳牌必须取得联邦政府以及阿拉斯加州的许可，才能在今年夏季开始钻探。壳牌自2012年后一直未在这一地区作业，当年该公司被迫疏散Kulluk钻探平台，最终这一钻井平台搁浅。

多个环保组织对于在环境严酷、且没有能力展开紧急应对的地区进行钻探感到担心。“我们的政府急于批准在这样一个地球上最为偏远和重要的地方，进行高风险且计划并不周详的勘探，”Oceana官员Susan Murray表示。该组织是反对北极地区钻探活动的主要力量。

即便壳牌获得了所有需要的许可，可能仍要面临其他阻力。西雅图市政府上周裁定，该市的港口必须申请批准后，才能允许壳牌经由该港口，将钻井平台运往北极地区。(完)

(编译 徐文焰；审校 龚芳)

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