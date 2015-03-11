焦点：艾克森和壳牌均已完成项目投资 抵御油价下跌能力好于同业

路透伦敦3月10日 - 全球最大的两家石油公司--艾克森美孚(XOM.N)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)，在面对油价暴跌时较其他石油公司的抵抗力更强，因为它们已经接近完成耗资巨大的投资项目，而其他公司则必须继续支出。

去年6月以来国际油价接近腰斩，所有上市大型石油公司今年恐怕都得要面临负现金流的问题，这也引发整个行业的削减成本热潮。然而由于各个企业所处的投资周期循环位置不同，一些公司削减成本可能更容易一些，另一些公司则不然。

“这两家公司(艾克森和壳牌)都已经进入支出减少的阶段，主要项目接近完成，将在未来两年上线，”评级机构穆迪在报告中称。

艾克森去年启动八个主要油气生产项目，地域跨越了巴布亚新几内亚、墨西哥湾和阿布扎比。

壳牌去年在墨西哥湾的Cardamom和Mars B油田，以及尼日利亚和马来西亚的其他油田启动四个大型生产项目。

因此，艾克森能够将2015年的项目支出削减11%，至大约340亿美元，而不会对生产带来重大影响。壳牌计划在未来三年削减150亿美元支出，并维持2015年的资本支出在350亿美元不变，而且生产也不会受到影响。艾克森和壳牌分别是全球第一和第二大的上市石油公司。

另一方面，穆迪表示，雪佛龙(Chevron) (CVX.N)与道达尔(Total) (TOTF.PA)两家公司都处于大型计划的支出周期之中，料将增加举债以应支出。

另外，BP (BP.L)尽管已删减成本、裁员以及冻涨薪资，但仍面临庞大的支出，主要是与2010年墨西哥湾漏油事件罚款，以及入股俄罗斯头号油企俄罗斯国家石油公司(Rosneft)有关。

多数大型油企公布2015年预算将较去年删减10-15%。部分油企暂停股票买回计划，恢复配发股票股息，并维持股息持平，以强化现金流。

尽管所有油企都料将以增加举债的方式，持续支付高股息，但如果油价维持在目前每桶60美元的水准，壳牌石油与艾克森美孚看来最有能力负担支出与股息。

主要油企2015年损益平衡所需油价之图表：link.reuters.com/kek34w

这两家公司也可望有能力趁着油价崩跌令石油行业大洗牌之际，逢低收购资产。

“财务情况较强劲的油企，将有能力景气下滑时收购更多资产，例如廉价贱卖的美国页岩油企，”伦敦Mirabaud Asset Management的Kirill Pyshkin表示。Pyshkin协助公司管理逾4亿美元全球与美国股票型基金，包括壳牌股票。

Pyshkin也指出：“如果油价回升，它们将不必牺牲与成长相关的预算，因此未来成长的速度将比对手还快。”

**损益平衡点较低**

在现金流的损益平衡点方面，艾克森和壳牌的表现也好于其它油企。他们能够承受更低的油价，有能力支应项目支出、营运成本和股息派发。

根据Jefferies分析师的研究，壳牌和艾克森2015年的损益平衡水准都在每桶约75-80美元。

虽然这依然明显高于2015年布兰特原油均价每桶约56美元，但已经比雪佛龙、BP和Eni的损益平衡点低了很多，Jefferies预估后三家油企的损益平衡点分别落在约95美元、100美元和120美元。

但对一些投资者而言，虽然艾克森是个较安全的投资对象，但该公司的股息与同业们相比要低，并且由于该公司采取稳定的发展策略，股票也没有多少上涨空间。其他的油企和较小规模的公司则能提供更佳回报。

**增加借贷**

穆迪称，所有的大型石油公司预计今年都将出现负现金流，为了支应成本开销，他们都将寻求融资。

所有大型油企都认为他们今年在增加借贷方面不会遇到问题，因为他们的债务股本比率(debt-to-equity ratio)都低于20%。

“主要油企靠着他们的AA或AAA评级，依然拥有良好的融资来源。他们的资产负债表显示他们也有能力再承受一到两年的低油价，”Wood Mackenzie分析师Tom Ellacott说道。（完）

(编译 李春喜/陈宗琦/高琦 审校 张明钧/蔡美珍/许娜)

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