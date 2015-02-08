船运商周末全面停止美国西岸29个港口货物装卸

美国旧金山联储总裁称就业过快增长或有风险 联储有必要升息
路透纽约5月5日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五称，4月就业报告“令人鼓舞”，更加说明美联储更需要在今年再升息两到三次，防范就业市场过热的风险。
路透洛杉矶2月6日 - 船运公司周五宣布，美国西岸29个港口的货船装卸本周末将全部暂停，理由是货物长期性壅塞问题所致。船运公司及码头工人的劳资纠纷已长达数月，双方皆将壅塞问题归咎于对方。这些港口处理近五成美国海运贸易，及逾七成亚洲进口商品。
太平洋海运协会(PMA)指出，这些港口周六及周日的码头及铁路等运作，将由码头管理方斟酌继续。
这项宣布使两万名码头工人的新合约谈判再添变数。合约谈判已持续近九个月。劳方谈判代表为国际码头暨仓储工会(ILWU)。
“基于工会持续在西岸港口怠工，导致港口几近停摆，PMA成员公司终于决定，将不再继续为降低的生产力支付高额薪水，”PMA新闻稿称。
PMA表示，船舶装卸作业预定周一恢复，码头作业将在码头营运商裁量下继续。
ILWU坚称，在联邦政府调停谈判下，双方已接近达成协议，认为船运公司最新决定是又一次企图干扰谈判。
PMA执行长James McKenna两天前警告，塞港问题恶化的港口已经逼近完全停摆。
船运商多次指控工会策动怠工，作为劳资谈判的筹码。
工会否认这项指控，并指责船运商多次修改作业方式，才导致塞港。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
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